Morgen PK: Frauenberger/Kölldorfer-Leitgeb/ Wetzlinger/Binder zu Esoterik-Auftrag im KH-Nord

Aktuelle Entwicklungen und Konsequenzen werden bekannt gegeben

Wien (OTS) - In den vergangenen Tagen gab es neben einer Vielzahl an Medienberichten auch etliche Gerüchte rund um den Auftrag an das "Forschungszentrum für Bewusstsein" zur "Optimierung Krankenhaus Nord". In einem Pressegespräch fassen Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger und der KAV-Vorstand, KAV-Generaldirektorin-Stellvertreterin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, KAV-Direktor Herwig Wetzlinger und KAV-Direktor Michael Binder alle Fakten zur Causa zusammen und berichten über aktuelle Entwicklungen, Konsequenzen, gesetzte Maßnahmen und die weiteren Schritte.

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Dienstag, 20. März 2018, 10 Uhr

Ort: Wiener Krankenanstaltenverbund, Generaldirektion, 1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 7/1, 6. Stock, Raum Hippokrates

Rückfragen & Kontakt:

Birgit Wachet

Pressesprecherin Wiener Krankenanstaltenverbund

Telefon: 01 40409-60533

E-Mail: birgit.wachet @ wienkav.at