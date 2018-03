Therme Bük bequem mit ÖBB Plus erreichbar! Kombinieren und profitieren!

Relaxen mit Top-Komfort, mit Bahn und direktem Bus-Shuttle in die Therme Bük.

Wien/Bad Bük (OTS) - Erweitern Sie jetzt Ihr ÖBB Ticket mit einem ermäßigten Thermeneintritt in die Therme Bük und genießen Sie das Thermenglück.

Und so funktioniert es: Kaufen Sie Ihr ÖBB-Ticket nach Bük. Danach unter „Touristische Extras“ den Thermeneintritt (+ Bus-Shuttle) zum ermäßigten Preis auswählen. Wenige Minuten später stehen das ÖBB Ticket und der Voucher für den Thermeneintritt und Bus-Shuttle bei den stationären ÖBB Ticketautomaten am Bahnhof zur Abholung bereit. Im ÖBB Kundenservice unter Tel. 05-1717-3 und am ÖBB Ticketschalter buchen die Reiseberater das ÖBB Plus natürlich auch gerne für Sie dazu. Den Voucher dann bei der Kassa der Therme Bük bzw. im Bus-Shuttle abgeben.

Die Therme Bük ist eine der beliebtesten Heil-, Strand- und Wohlfßhlsbäder Europas und ist die zweitgrößte Therme Ungarns. Nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt ist sie eine perfekte Entspannungsdestination für die Österreicher. Das fabelhafte Heilwasser, die gepflegte Saunalandschaft, gemütliche Ruhebereiche und zahlreiche Anwendungen von Salzkammer über (Wasserbett-) Massagen bis zu Medical lassen das Thermenglück und Frühlingsgefühle erwachen.

Infos über die Therme Bük Wellnesspakete unter: www.thermebuk.hu

Rückfragen & Kontakt:

Allgemeine Anfragen:

Mag. Adrienn Schaffer – Direktorin für Marketing & Sales

Therme Bük Kur- und Erlebniszentrum

H-9740 Bük, Termál krt. 2/A.

Tel: +36 94 558 080

Mail: marketing @ bukfurdo.hu

Web: www.thermebuk.hu



Presse/B2B:

Dipl.Oec. Balazs Kovacs

GD Consulting (Wien-Budapest)

www.good-deal.at, www.good-deal.hu

Tel: +43 664 24 33 124

kb @ good-deal.at