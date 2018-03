Hietzing: Das Leben und Schaffen von Edgar Wallace

Wien (OTS) - Der aus Deutschland stammende Schriftsteller Gerhard Appelshäuser lebt seit vielen Jahren in Wien, wo er spannende Krimis wie „Der Tod auf Bahn 4“ und „Der Maler der zweimal starb“ veröffentlicht. Im Rahmen des Kultur-Projekts „Hietzinger Bezirksakademie“ hält der Autor am Dienstag, 20. März, ab 16.00 Uhr, einen Vortrag mit dem Titel „Der Hexer: Über Edgar Wallace“. Die Zuhörerschaft wird an dem Nachmittag über das Leben und literarische Schaffen des Krimi-Schreibers Edgar Wallace (1875 – 1932) informiert. Schauplatz des fesselnden Referats ist der „Kleine Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3).

Unkostenbeitrag: 15 Euro, Anmeldung: 0680/315 12 45

Dort erfahren die Besucherinnen und Besucher auch interessante Dinge über die Verfilmung etlicher Werke des englischen Krimi-Verfassers. Die Gäste haben „Unkostenbeiträge“ in der Höhe von 15 Euro zu bezahlen und bekommen dafür einen guten Imbiss. Die Organisatoren ersuchen um Anmeldungen: Telefon 0680/315 12 45, E-Mail hildegard.thiel @ chello.at. Der Bezirk unterstützt diese Veranstaltung. Laufend finden im Amtsgebäude am Hietzinger Kai 1-3 kulturelle Aktivitäten statt. Nähere Auskünfte erteilt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing: Telefon 4000/13 110, E-Mail post @ bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Gerhard Appelshäuser („Krimiautoren-Plattform“):

www.krimiautoren.at/autoren/a/gerhard-appelshaeuser/

Krimi-Autor Edgar Wallace („Krimi-Couch“):

www.krimi-couch.de/krimis/edgar-wallace.html

Kultur-Veranstaltungen im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk