Wien-Favoriten: Bombenattrappe in Postfach entdeckt

Wien (OTS) - Am 18.03.2018 gegen 17:30 Uhr verständigte ein 17-jähriger Zeuge die Polizei, weil er in einem offenen Postfach in der Triester Straße ein Päckchen aus Alufolie entdeckt hatte, aus dem Drähte hervorragten. Die Beamten führten Sicherungs- und Absperrmaßnahmen durch und verständigten ein sprengstoffkundiges Organ (SKO) der Wiener Polizei. Die vermeintliche Bombe stellte sich als Attrappe heraus, Beamte des Landeskriminalamtes, Außenstelle Süd, nahmen die Spurensicherung vor.

