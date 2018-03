Ein "Bad der Träume" als 1a-Hauptgewinn - 1a-Installateure starten Wettbewerb zum desolatesten Bad Österreichs.

Wien (OTS) - Von Mitte März bis Ende Juni 2018 suchen die 1a-Installateure, die 1. Adresse für Bad & Heizung, im Rahmen eines Contest „Das Bad der Schande“ und verwandeln es in das Bad der Träume. Personen aus ganz Österreich können an dieser Aktion teilnehmen und eine Komplettrenovierung ihres Bades gewinnen. Das Gewinnspiel findet auf der Facebook-Seite der 1a-Installateure statt (https://www.facebook.com/1aInstallateure/).

“Individuell, maßgeschneidert und aktuelle Trends berücksichtigend: Viele Menschen wünschen sich ein modernes Badezimmer, ganz abgestimmt auf ihre Bedürfnisse. Mit einem 1a-Installateur wird ein Bad auch zu einer persönlichen Wellness- und Wohlfühlzone - ob mit einer freistehenden Badewanne, einer bodengleichen Dusche oder etwa einer Regenbrause und auch ganz egal, wie viel Fläche zur Verfügung steht. Die 1a-Installateure wollen mit ihrer Aktion dem Gewinner den Wunsch nach seinem Bad der Träume erfüllen und klar dokumentieren: Mit einem 1a-Installateur wird auch Österreichs desolatestes Bad zu einem Bad der Träume!“, erläutert Mag. Paul Apfelthaler, Geschäftsführer der 1a-Installateur Marketingberatung GmbH, den Hintergrund dieses Gewinnspieles.

Zum Gewinnspiel

Ab sofort können Bilder renovierungsbedürftiger Bäder durch die Teilnehmer geteilt und zur Abstimmung freigegeben werden. Der Gewinner wird unter den ersten zehn Bildern mit den meisten Likes durch einen Juryentscheid ermittelt. Eine komplette Profi-Badrenovierung mit Marken-Sanitärgeräten der PASSION-Linie inkl. Verfliesung, Rohrinstallation und Armaturen wird durch einen konzessionierten 1a-Betrieb vorgenommen. Die tatsächliche Durchführung der Badrenovierung ist für den Frühherbst 2018 geplant. Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die 1a-Marketingberatung GmbH.

Jedes dritte Bad sanierungsbedürftig

Nach aktuellen Schätzungen der Bauwirtschaft ist jedes dritte Bad älter als 20 Jahre und damit dringend sanierungsbedürftig. Zwei Trends zeichnen sich deutlich bei der Badgestaltung ab, das Bad als Wohlfühloase und das Thema Barrierefreiheit. Das Badezimmer bietet vielen Menschen einen Ort zum Erholen nach langen Arbeitstagen. Das Thema Barrierefreiheit wird mit zunehmendem Alter unumgänglich. Die 1a-Installateure sind der erste Ansprechpartner, um das eigene Badezimmer an die individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Über die 1a-Installateure

1982 schloss sich eine Gruppe selbständiger Installateurbetriebe zusammen, um gemeinsam unter dem Markennamen „1a-Installateur“ aufzutreten. Heute sind die 1a-Installateure eine Gruppe von über 180 selbständigen, innovativen Installationsbetrieben in ganz Österreich. Sie wurden zur ersten Adresse für Bad und Heizung, weil sie sich von Anfang an zu Leistungen höchster Qualität verpflichtet haben. Die Marke 1a-Installateur ist heute die mit Abstand bekannteste Installateurmarke Österreichs und eindrucksvoll im Markt etabliert. Die gestützte Bekanntheit liegt österreichweit bei 84% in der Zielgruppe. In Wien liegt die Bekanntheit sogar bei hervorragenden 90%.

