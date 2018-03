ACHTUNG ABSAGE PG VCÖ/Stadt Wien/ÖBB: Wie Digitalisierung Mobilität verändert

Die heutige Pressekonferenz muss leider abgesagt werden.

Wien (OTS) - Die Digitalisierung ist ein Game-Changer im Mobilitätsbereich. Sie ermöglicht neue Mobilitätsangebote, erleichtert die Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel und auch Ride-Sharing. Die verstärkte Verbreitung von Homeoffice kann Verkehr vermeiden, während der boomende Online-Handel den Zustellverkehr erhöht. Welche Änderungen der Mobilität in Wien sind im digitalen Zeitalter absehbar? Welche Seiteneffekte sind bei der Automatisierung zu erwarten? Und wie sind die Wienerinnen und Wiener heute am Weg zur Arbeit mobil? Antworten bei diesem Pressegespräch. Zudem wird der Startschuss zum VCÖ-Mobilitätspreis Wien 2018 gegeben, der vom VCÖ in Kooperation mit der Stadt Wien und den ÖBB durchgeführt wird und unter dem Motto "Gesellschaft.Wandel.Mobilität" steht.

Zeit: MO, 19. März 2018 - 11:30 Uhr

Ort: Mobilitätsagentur (1020 Wien, Große Sperlgasse 4)

Ihre Gesprächspartner:

Maria Vassilakou, Vzbgm. Maria Vassilakou

Christian Gratzer (VCÖ - Mobilität mit Zukunft)

Nikolaus Ott (ÖBB-Postbus)

