Belden Universal kündigt Konstruktions- und Leistungsverbesserungen für seine Delta Roboter Wellengelenke an

Broadview, Illinois (ots/PRNewswire) - Belden Universal (http://www.beldenuniversal.com/), ein führender Hersteller von hochwertigen Wellengelenken, Gelenkwellen und Kraftübertragungselementen stellt wichtige Verbesserungen seiner Gelenke für Pick-and-Place Anwendungen (Delta Roboter) vor.

Belden reagiert damit auf Rückmeldungen sowohl von OEM's, als auch von Endanwendern aus der Industrie, die ähnlich kompakte Gelenke für das Handling größerer Lasten einsetzen möchten.

Das Gelenk ist weitestgehend aus korrosionsfestem Stahl gefertigt und basiert auf einer Kombination der üblicherweise als Gleitlager ausgeführten Stift/Würfel Konstruktion und des Nadellagergelenkes. Das Ergebnis ist ein Gelenk mit der Fähigkeit zum dauerhaften Betrieb unter hochdynamischen Bedingungen sowie der Möglichkeit, bei geringer Baugröße hohe Seitenlasten beim Betrieb mit großen Ablenkwinkeln aufzunehmen.

Die Konstruktionsverbesserungen konzentrieren sich auf die zentralen Gelenkelemente. Größere Lager ermöglichen den Betrieb bei höheren Drehmomenten, die für die Handhabung größerer Lasten erforderlich sind.

Modifikationen im Gabelbereich erhöhen den Ablenkwinkel auf bis zu 55° in alle Richtungen. Das Verdrehspiel wurde durch weitere konstruktive Maßnahmen verringert und sorgt für die präzise Positionierung der Nutzlasten.

Mit einer Gesamtlänge von 48mm und einem maximalen Außendurchmesser von 29mm stellt das verbesserte Gelenk eine kompakte, flexible und robuste Lösung dar.

Über Belden Universal

Belden ist ein nach AS9100 und ISO9001:2008 zertifizierter, führender Hersteller von hochwertigen Wellengelenken, Gelenkwellen und Kraftübertragungselementen für Spezialanwendungen nach Kundenvorgaben. Fortschrittlichste Fertigungsmittel und Verfahren versetzen Belden in die Lage, flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren und sowohl kleine Losgrößen von Spezialteilen, als auch Großaufträge von Standardgelenken effizient anzubieten.

Belden bietet eine Vielzahl von Gelenktypen an, welche in Bezug auf Material und Ausführung je nach Anwendungsfall mehr oder weniger stark modifiziert werden können. Von Standard Gleitlagergelenken über verstärkte Ausführungen und Schwerlastgelenke bis hin zu Nadellagergelenken sind verschiedene Grundtypen verfügbar. Materialien umfassen Vergütungsstähle und eine Vielzahl von korrosionsfesten Stählen. Darüber hinaus können verschiedene Oberflächenbeschichtungen realisiert werden. Belden wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Broadview, IL, USA. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.beldenuniversal.com

Rückfragen & Kontakt:

Europa, Süd-Amerika, APAC, Mittlerer Osten, Afrika

Ralf Gabriel

Belden Universal

Sales Engineer

Tel: (+49)30 720 14 139

rgabriel @ beldenuniversal.de

Nord-Amerika

Rita Nolan

Marketing Manager

Belden Universal

Tel: (+1)708.356.5128

rnolan @ beldenuniversal.com

