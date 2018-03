Korosec: Gratulation an Nico Marchetti zur Wiederwahl als Obmann der JVP Wien

Verantwortungsvolle Politik für die jungen Menschen in Wien deutlich bestätigt

Wien (OTS) - „Ich möchte Nico Marchetti zur Wiederwahl als Landesobmann der Jungen Volkspartei in Wien herzlichst gratulieren. Mit einem herausragenden Ergebnis von 94,12 Prozent wurde die Arbeit von Nico Marchetti und seinem Team deutlich bestätigt“, so Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes und Landesobfrau des Wiener Seniorenbundes als Reaktion zum 31.Landestag der Jungen Volkspartei Wien, der am Samstag in Wien Donaustadt stattfand.

„Nico Marchetti steht für eine generationenübergreifende Arbeit mit Weitblick. Er und sein Team haben bereits bewiesen, wie mit viel Einsatz und Anspruch an sich selbst, erfolgreich Zukunftspolitik gemacht wird“, zeigt sich Korosec begeistert. Zusätzlich zu seinem Einsatz als Landesobmann kandidierte Marchetti im Nationalratswahlkampf 2017 im Wahlkreis Wien Süd und erlangte ein Direktmandat.

„Ihm und dem Team der JVP Wien wünsche ich für die zukünftige Arbeit alles Gute und freue mich auf die Weiterführung der guten Zusammenarbeit“, so Korosec abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

Seniorenbund

Jasmin Mazal

Presse und Digitale Kommunikation

01 40126-430

jmazal @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at