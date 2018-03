Blümel: Gratulation an Nico Marchetti und das Team der JVP Wien

Nico Marchetti als Landesobmann eindrucksvoll bestätigt – Junge ÖVP ist Garant für Zukunftspolitik mit Anspruch

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an Nico Marchetti zu seiner eindrucksvollen Wiederwahl (94,12 Prozent). Er steht wie kaum ein anderer für Zukunftspolitik mit Anspruch und setzt sich unermüdlich für sinnvolle und verantwortungsvolle Politik ein, die nicht auf Kosten der Jungen und der nachfolgenden Generationen gemacht wird. Das macht ihn und die JVP Wien aus und dieser Weg wurde sehr klar und deutlich bestätigt“, so ÖVP Wien-Chef Gernot Blümel nach dem Landestag der Jungen ÖVP Wien.



Die Junge ÖVP nehme mit ihren zahlreichen Mitgliedern einen wesentlichen Stellenwert innerhalb der ÖVP Wien ein und habe einen sehr wichtigen und entscheidenen Anteil am Wahlerfolg beim Wiener Ergebnis der Nationalratswahl geleistet. Gemeinsam mit seinem Team hat Nico Marchetti bereits bewiesen, wie erfolgreich junge und bürgerliche Politik in Wien sein kann. Im Nationalratswahlkampf kandidierte Marchetti im Wahlkreis Wien Süd als Spitzenkandidat und errang ein Direktmandat.



„Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit dem Team der JVP Wien, um auch in Wien wieder Politik mit Anspruch und Zukunftsaussichten zu etablieren“, so Gernot Blümel abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at