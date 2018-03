Wien-Floridsdorf: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Wien (OTS) - Ein derzeit noch unbekannter Lenker fuhr mit seinem Pkw am 17. März 2018 gegen 18:30 Uhr auf der Jedlersdorfer Straße in Fahrtrichtung Trillergasse und bog an der Kreuzung Haspingerplatz, auf diesen nach links ein. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine 56-Jährige, von der Jedlersdorfer Straße kommend, die Kreuzung mit dem Haspingerplatz über den Schutzweg überqueren. Der unbekannte Lenker rammte die Fußgängerin mit seinem Fahrzeug, wodurch die 56-Jährige zu Sturz kam. Die Frau wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt. Die 56-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen in ein Spital gebracht, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. Laut Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem Fahrzeug, um einen dunkelblauen VW Golf Variant (Kombi) handeln.

