Wien-Floridsdorf: Festnahme nach Marihuana Handel

Wien (OTS) - Nach umfangreichen Ermittlungen ist es Beamten des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord, Gruppe Lochmahr, gelungen einen 29-Jährigen nach dem Verdacht des Suchtmittelhandels festzunehmen. Der Tatverdächtige soll in Floridsdorf bei angesiedelten Schulen und Parkanlagen Marihuana verkauft haben. Die Abnehmer des Dealers waren zwischen 14 und 35 Jahre alt. Die Ermittler konnten 45 Personen als Suchmittelabnehmer ausforschen und einvernehmen. Im Zuge der Einvernahmen wurde der 29-Jährige mit dem Verkauf von rund 1.800 Gramm an die Abnehmer belastet. In Zusammenarbeit mit der WEGA konnten der Tatverdächtige an seiner Wohnadresse festgenommen werden. Im Zuge der Hausdurchsuchung konnten die Ermittler Bargeld in der Höhe von rund € 29.000 und rund 600 Gramm Marihuana sicherstellen.

