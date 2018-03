Wien-Währing: Diebstahl von zwei Fahrrädern

Wien (OTS) - Am 16. März 2018 gegen 03:00 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling in den Bereich der Schopenhauerstraße gerufen. Ein 38-jähriger Zeuge hatte den Diebstahl von zwei abgestellten Fahrrädern beobachtet. Den Beamten gelang es, in einem Park in der Nähe des Tatortes zwei Personen (17, 18) anzuhalten und zu kontrollieren. Bei der Kontrolle konnten die Beamten ein aufgebrochenes Spiralschloss bei den männlichen Tatverdächtigen auffinden. Die gestohlenen Fahrräder konnten ebenfalls aufgefunden werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.

