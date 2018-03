Neues Volksblatt: "Weites Feld" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 17.März 2018

Linz (OTS) - Gemessen daran, dass es bei der Gesundheitsvorsorge bereits unzählige Aktivitäten gibt, ist diesbezüglich immer noch sehr viel an Bewusstseinsarbeit zu leisten. Offenbar können sich trotz Initiativen wie Gesunde Schule oder Gesunde Gemeinde — um nur zwei Beispiele zu nennen — immer noch zu wenige Menschen für eine halbwegs gesunde Lebensweise erwärmen. Österreich mit seinem hohen Raucheranteil und einem überdurchschnittlichen Alkoholkonsum hat Handlungsbedarf, das ist keine Frage.

Wenn nun aus der klassischen Kur die „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ wird, ist das sicher ein wertvoller Baustein im Mosaik einer gesundheitsorientierten Lebensweise. Bekanntermaßen ist die Reparaturmedizin besonders kostspielig, volkswirtschaftlich umso sinnvoller ist es daher, Schäden erst gar nicht entstehen zu lassen — jedenfalls dort, wo es beeinflussbar ist.

Mit der steigenden Lebenserwartung bekommt die aktive Vorsorge zusätzliche Bedeutung, bedeuten mehr gesunde Jahre doch auch ein viel größeres Ausmaß an Selbstständigkeit im Alter. Mehr gesunde Jahre bedeuten aber auch, dass Menschen, die länger im Arbeitsprozess bleiben wollen, das auch können sollten. Die Digitalisierung wird sich auch diesbezüglich auswirken, der (vorzeitige) Pensionsgrund „Schwerarbeit“ verliert an Bedeutung.

Die Vorsorge, so viel ist klar, ist ein weites Feld.

