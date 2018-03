TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Montag, 19/03/2018

- Brüssel: EU-Erster-Vizekommissionspräsident Timmermans empfängt den Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen für Jugendbeschäftigung Faymann

- Brüssel: Pressetermin mit EU-Handelskommissarin Malmström und dem jordanischen Minister für Industrie, Handel und Versorgung Qudah

Zeit: 14.45 Uhr

Dienstag, 20/03/2018

- Brüssel: Stellungnahme von EU-Digitalkommissarin Gabriel zum Start von WiFi4EU Portal

Zeit: 12.00 Uhr





- Brüssel: Pressetermin mit EU-Außenbeauftragter Mogherini und der Außenministerin von Norwegen Soreide im Vorfeld des Treffens des Ad-hoc-Verbindungsausschuss für Palästina (AHLC)





- Wien: Europa und Österreich zukunftsfähiger gestalten. Reformen und Investitionen

Zeit: 10.00 - 12.30 Uhr

Anmeldung erbeten per E-Mail an: comm-rep-vie-veranstaltung @ ec.europa.eu

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Link





- Wien: Europa denken - Religion und Politik im Diskurs

Zeit: 19.00 Uhr

Anmeldung erbeten per E-Mail an: akademie @ evang.at

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Link





- Brüssel: EU-Erweiterungskommissar Hahn Ko-Vorsitzender bei der Geberkonferenz für die Zentrale Entsalzungsanlage in Gaza

- Brüssel: EU-Erweiterungskommissar Hahn nimmt an der Internationalen Gebergruppe für Palästina (Ad-hoc-Verbindungsausschuss (AHLC)) teil





- Brüssel: EU-Erweiterungskommissar Hahn nimmt am strategischen Dialog über das Instrument für Heranführungshilfen und das Europäische Nachbarschaftsinstrument im Europäischen Parlament teil





- Brüssel: EU-Erweiterungskommissar Hahn empfängt den zyprischen Außenminister Christodoulides





- Brüssel: EU-Erweiterungskommissar Hahn empfängt den Vizepremierminister und Justizminister von Montenegro Pažin und die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Medenica





Mittwoch, 21/03/2018

- Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Zeit: 9.00 Uhr

Themen: Digitalsteuer





- Brüssel: Pressekonferenz und Bericht nach der wöchentlichen Kommissionssitzung mit EU-Währungskommissar Moscovici zum Thema Digitalsteuer

Zeit: tbc

Link

- Wien: Österreich auf dem Weg in die Kreislaufwirtschaft – Chancen, Herausforderungen, Strategien, AkteurInnen

Zeit: 13.00 - 18.00 Uhr

Anmeldung erbeten per E-Mail an: http://www.umweltdachverband.at/inhalt/auftaktveranstaltung (link is external)

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Link

- Tunesien: EU-Erweiterungskommissar Hahn auf offiziellem Besuch

- Brüssel: EU-Kommissionspräsident Juncker hält Eröffnungsrede auf dem Sozialgipfel der EU-Spitzenvertreter und Sozialpartner





Donnerstag, 22/03/2018

- Brüssel: Hochrangige Konferenz zum Thema Finanzierung nachhaltigen Wachstums

Mit Teilnahme von EU-Kommissionspräsident Juncker, EU-Vizekommissionspräsident Dombrovskis, EU-Vizekommissionspräsident Katainen, EU-Klimakommissar Cañete und EU-Umweltkommissar Vella

Link





Donnerstag, 22/03/2018 - Freitag, 23/03/2018

- Brüssel: Europäischer Rat

Themen: Arbeitsplätze, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, Handel, Steuern, Außenbeziehungen, Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, Brexit, Euro-Raum;

Link





Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission

