LIVE auf PULS 4: Viertelfinal-Topspiel FC Salzburg gegen S.S. Lazio live am Donnerstag, den 5. April um 20:15 Uhr

PULS 4 begleitet den FC Salzburg auf ihrem Weg in der UEFA Europa League und präsentiert sowohl das Hinspiel in Rom (5. April) sowie das Rückspiel in Salzburg (12. April) live.

Wien (OTS) - Den fulminanten Einzug des FC Salzburg ins UEFA Europa League Finale verfolgten am gestrigen Abend bis zu 796.000 Zuseherinnen (E12+) live auf PULS 4.



Im Viertelfinale trifft das Team rund um Trainer Marco Rose zunächst auswärts (am 5. April) auf den italienischen Traditionsklub S.S. Lazio. In der Gruppenphase 2009/10 trafen die beiden Topteams bereits aufeinander - damals konnten die Salzburger beide Spiele für sich entscheiden.



PULS 4 überträgt das UEFA Europa League Viertelfinale LIVE und exklusiv im österreichischen Free-TV am Donnerstag, den 5. und 12. April sowie online und mobile auf puls4.com.



UEFA Europa League Viertelfinale: S.S. Lazio gegen FC Salzburg

Am Donnerstag den 5. April um 20:15 Uhr LIVE und exklusiv im österreichischen Free-TV auf PULS 4, sowie online und mobile auf puls4.com.



Die PULS 4 UEFA Europa League Highlights sehen die Zuseherinnen direkt danach um 23:15 Uhr auf PULS 4.



Weitere Infos unter puls4.com

