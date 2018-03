„Schnell ermittelt“ im Fall einer unschönen Bescherung

Zwei Folgen des ORF-Serienhits mit Ursula Strauss und Romy-Nominee Andreas Lust am 19. März in ORF eins

Wien (OTS) - „Schnell ermittelt“ am Serienmontag, dem 19. März 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins in der Wohnung von niemand Geringerem als dem Weihnachtsmann höchstpersönlich. Und wäre dieser Fall nicht schon außergewöhnlich genug, sind Ursula Strauss, Wolf Bachofner, Romy-Nominee Andreas Lust und Katharina Straßer (auch ab 6. April in ORF eins in „Meine Mama kocht besser als deine“) auch um 21.05 Uhr noch einmal im Einsatz, wenn im Tiergarten ein abgeschnittenes Ohr gefunden wird.

Mehr zu den Inhalten

„Schnell ermittelt – Kurt Swoboda“ (Montag, 19. März, 20.15 Uhr, ORF eins)

Mit u. a. Ursula Strauss, Wolf Bachofner, Andreas Lust und Katharina Straßer sowie u. a. Gregor Bloéb, Kristina Bangert, August Schmölzer und Mišel Matičević in Episodenrollen; Regie: Michi Riebl

Angelika (Ursula Strauss) wird aus dem Freibad an einen besonderen Tatort beordert: die Wohnung des Weihnachtsmanns. Und es ist tragisch: Santa Claus liegt erschossen im Vorzimmer. Er dürfte sich überhaupt in jüngster Zeit mehr dem eigenen Genuss gewidmet haben als den Geschenken für die Kinder, denn sein weltliches Alter Ego Kurt Swoboda pflegte ein Verhältnis mit einer Prostituierten. Wusste das die Ehefrau? Hat ihn die Stieftochter bestraft? Hat sich ein Geschäftspartner gerächt? Wie auch immer: Die Bescherung fällt dieses Jahr wohl aus.

„Schnell ermittelt – Tommi Hotarek“ (Montag, 19. März, 21.05 Uhr, ORF eins)

Mit u. a. Ursula Strauss, Wolf Bachofner, Andreas Lust und Katharina Straßer sowie Thomas Schubert, Tanja Raunig und Mišel Matičević in Episodenrollen; Regie: Michi Riebl

In der Schabenbox im Tiergarten liegt ein abgeschnittenes Ohr. Und bald danach taucht auch der Rest auf. Ein Obdachloser wurde erschlagen. Ein Obdachloser, der sich als ehemaliger Austropopstar entpuppt, der offenbar seinen Exmanager erpressen wollte und es mit dem Leben bezahlte. So weit, so klar. Aber: Wieso hat man ihm das Ohr abgeschnitten und es im Tiergarten entsorgt? Diese Frage beschäftigt Angelika (Ursula Strauss) mindestens genauso wie die Tatsache, dass sie einen konkreten Hinweis auf das Mädchen in ihrem Kopf gefunden hat: Es existiert tatsächlich.

„Schnell ermittelt“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

Romy 2018 – Voten für die ORF-Stars: Noch bis 23. März 2018 kann unter http://www.romy.at abgestimmt werden, wer den beliebten Publikumspreis erhält. Insgesamt sind in den sechs Hauptkategorien 21 ORF-Stars bzw. Schauspielstars im ORF nominiert.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at