„Unterwegs in Österreich“ ab 19. März aus Tirol

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 19. März 2018, macht das „Unterwegs in Österreich“-Mobil wieder Halt in Tirol. Jan Matejcek und Julia Zeidlhofer (Montag) bzw. Sabine Amhof (Dienstag bis Freitag) melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2. Nina Kraft (Montag bis Mittwoch) bzw. Julia Zeidlhofer (Donnerstag bis Freitag) begleiten die Zuschauerinnen und Zuschauer in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Montag, 19. März: Schwerpunktthema „Was macht wirklich glücklich?“

„Guten Morgen Österreich“ aus Prutz

Am 20. März ist Welttag des Glücks. Deshalb gibt eine Psychologin Tipps, wie man sich glücklich fühlen kann. Außerdem widmet sich „Guten Morgen Österreich“ dem Josefstag und damit dem Landespatron von Tirol, Kärnten, der Steiermark und Vorarlberg. Und Musikalisches kommt von MiM alias Miriam Schmid.

„Daheim in Österreich“ aus Ried

Anleitungen zum Glücklichsein gibt es seit einigen Jahren in großer Anzahl. An manchen Schulen in Österreich ist Glück sogar ein eigenes Unterrichtsfach. Kann man Glück tatsächlich lernen? Außerdem gibt es wieder eine neue Ausgabe von „Beziehungsweise in Österreich“. Kommunikationstrainerin Nana Walzer befasst sich jede Woche mit Fragen rund um das Thema Beziehung – sei es im Beruf, in der Freundschaft oder in der Liebe. Dieses Mal dreht sich alles um das Thema Liebe am Arbeitsplatz.

Dienstag, 20. März: Schwerpunktthema „Frühlingsbeginn“

„Guten Morgen Österreich“ aus Ried

„Daheim in Österreich“ aus Ladis

Aufgrund der aktuell sehr eingeschränkten Erreichbarkeit der Orte Fiss, Ladis und Serfaus kann es ab Mittwoch zu kurzfristigen Standortänderungen für „Guten Morgen Österreich“ und „Daheim in Österreich“ kommen.

Mittwoch, 21. März: Schwerpunktthema „Jobwechsel – Die Chancen und die Fallen“

„Guten Morgen Österreich“ aus Ladis

„Daheim in Österreich“ aus Fiss

Donnerstag, 22. März: Schwerpunktthema „Sommer 2018 – Wohin fahren wir auf Urlaub?“

„Guten Morgen Österreich“ aus Fiss

„Daheim in Österreich“ aus Serfaus

Freitag, 23. März: Schwerpunktthema „Wetterprognose. Wie genau geht das?“

„Guten Morgen Österreich“ aus Serfaus

„Daheim in Österreich“ aus Serfaus

