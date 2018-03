ÖVP - T E R M I N E

(KW 12 von 19. März 2018 bis 25. März 2018)

Wien (OTS) - Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602



MONTAG, 19. März 2018

10:15 Sondersitzung des Nationalrates (Hofburg, 1010 Wien)



18:00 Podiumsdiskussion mit dem Präsidenten des Nationalrates Mag. Wolfgang Sobotka zum Thema "Direkte Demokratie" (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien)



20:00 Der Präsident des Nationalrates Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der Veranstaltung "AMI Trends 2030 Duale Ausbildung – Chancen für die Zukunft?" teil (EVN Forum, EVN Platz 1, 2344 Maria Enzersdorf)



Besuchstag von BM Dr. Margarete Schramböck (Vorarlberg)



BM Elisabeth Köstinger nimmt am Landwirtschaftsrat teil (Brüssel)



DIENSTAG, 20. März 2018

10:30 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung von "Science Experts" teil (Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27, 1010 Wien)



17:30 Der Präsident des Nationalrates Mag. Wolfgang Sobotka und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen an der "9. Preisverleihung der Senioren-Rose und Senioren-Nessel des Österreichischen Seniorenrates und des Österreichischen Journalisten Clubs" teil (Hofburg, 1010 Wien)



19:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am "Frühlingskonzert der Gardemusik" teil (Hofburg, 1010 Wien)



BM Mag. Gernot Blümel, MBA nimmt am Rat für "Allgemeine Angelegenheiten" teil (Brüssel)



MITTWOCH, 21. März 2018

08:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)



10:00 Plenum des Nationalrates – Budgetrede von BM Hartwig Löger (Hofburg, 1010 Wien)



15:00 BK Sebastian Kurz, BM Dr. Margarete Schramböck, StS Mag. Karoline Edtstadler und der Präsident des Nationalrates Mag. Wolfgang Sobotka nehmen an der Veranstaltung "70 Jahre Österreichischer Gemeindebund" teil (Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien)



18:30 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der Buchpräsentation "Gegen den Strom – Mauthausen-Erinnerungen" teil (Admiral Kino, Burggasse 119, 1070 Wien)



19:00 Podiumsdiskussion mit BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann zum Thema "21st century skills – Welche Bildung braucht die Zukunft?" (Grand Hall, Am Belvedere 1, 1100 Wien)



DONNERSTAG, 22. März 2018

09:00 Plenum des Nationalrates (Hofburg, 1010 Wien)



09:30 Keynote von BM Dr. Margarete Schramböck anlässlich der Messe "Nutzen.Leben IT" (Reed Messe Wien, Messeplatz 1, 1021 Wien)



11:30 Der Präsident des Nationalrates Mag. Wolfgang Sobotka im Gespräch mit SchülerInnen zum Thema "Österreichische Rechtsordnung – Demokratiewerkstatt" (Parlament, 1010 Wien)



17:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Verleihung des "Staatspreises Innovation" teil (Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27, 1010 Wien)



18:30 BM Dr. Margarete Schramböck und Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nehmen an der Preisverleihung "World Summit Awards 2017" teil (Rathaus, 1010 Wien)



19:30 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am Pre-Opening der Osterfestspiele 2018" teil (ORF Landesstudio, Nonntaler Hauptstraße 49, 5020 Salzburg)



BK Sebastian Kurz nimmt am Europäischen Rat teil (Brüssel)



FREITAG, 23. März 2018

09:45 Pressekonferenz mit BM Elisabeth Köstinger, Landesrat Josef Schwaiger und Landesbäuerin Elisabeth Hölzl zum Thema "Herkunftskennzeichnung Salzburger Land-Ei-Betrieb" (Georg Mösl, Mayerlehen 4, 5201 Seekirchen)



12:45 Fototermin mit BM Elisabeth Köstinger anlässlich "Wasserschutz" (5071 Wals-Siezenheim)



19:30 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am Frühjahrskonzert der Polizeimusik Kärnten teil (Casino, Am Corso 17, 9220 Velden am Wörthersee)



19:30 Vortrag von MEP Dr. Othmar Karas beim Lions-Club Kreuzenstein (Restaurant Tuttendörfl, Tuttendörfl 6, 2100 Korneuburg)



BK Sebastian Kurz nimmt am Europäischen Rat und Eurogipfel teil (Brüssel)



Besuchstag von StS Mag. Karoline Edtstadler (Kärnten)



Besuchstag von BM Dr. Juliane Bogner-Strauß (Steiermark)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-620

Internet: http://www.oevp.at