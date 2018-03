Mit "100 Impulsen im Spannungsfeld von Ästhetik und Effizienz" lockt der 10. KulturInvest!-Kongress europäische Kulturmanager am 12. und 13. November 2018 ins RADIALSYSTEM V nach Berlin

Berlin (ots) - Am 12. und 13. November 2018 findet der 10. KulturInvest!-Kongress unter dem Jubiläumsmotto "100 Impulse im Spannungsfeld von Ästhetik und Effizienz" im RADIALSYSTEM V in Berlin statt. Der KulturInvest!-Kongress steht seit 10 Jahren für innovatives Vorausdenken, lebendige Debatten und erfolgreiche Lösungsansätze von materiellen und immateriellen Investitionen in Kultur. Innerhalb von 10 Themenforen zeigen auch in diesem Jahr über 100 namhafte Referenten aus Wirtschaft, Kultur und Medien die neuesten Trends und Entwicklungen im Kulturmarkt auf. Die Teilnehmer des führenden Forums für Kulturanbieter und Kulturförderer erwarten lebendige key notes von Kulturexperten, partizipative Diskussionsrunden und erfolgreiche Praxisbeispiele in den parallel stattfindenden Foren Transformation, Kulturhauptstadt, Kulturimmobilien, Kulturtourismus, Kulturelle Bildung, Industriekultur, Kultursponsoring, Kulturmarken, Stadtkultur und Digitalisierung und dem emotionalen Abschlussforum Dirigieren & Führen. Leitfaden in allen Foren des 10. KulturInvest-Kongresses ist die positive Wechselwirkung zwischen Ästhetik und Effizienz. Anmeldung unter www.kulturmarken.de

"Mehr Ästhetik!" - die zunehmend von Transformation und Diversität geprägte Gesellschaft lässt den Anspruch auf ganzheitliche, vollkommene und ästhetische Wahrnehmung von Kulturanbietern, Standorten, Regionen sowie von Unternehmen steigen. Ästhetik symbolisiert weit mehr als die Lehre des Schönen, sie umfasst alles, was die Sinne bewegt und wahrgenommen wird. Ästhetik ist die Grundlage für kreative und künstlerische Prozesse, schafft Identität und Wiedererkennung.

"Effizienz" wird oft als Beurteilungskriterium verwendet: Aufwand und Nutzen müssen im Verhältnis stehen, Prozesse steuer- und planbar gemacht werden. Damit auch die Wirtschaftlichkeit gegeben und das Ergebnis zufrieden stellend ist. Doch ist Effizienz allein das Versprechen auf ökonomischen Erfolg? Durch kreative Interventionen, denen eine ästhetische Auseinandersetzung vorangegangen ist, können Abläufe geschärft werden und zur Optimierung im ästhetischen und ökonomischen Bereich führen. Eine Synthese von Ästhetik und Effizienz erhöht die nachhaltige Wirkung von Kulturinvestitionen und schafft damit die Voraussetzung für gesellschaftliche Transformationsprozesse.

Welche Auswirkungen hat das Spannungsfeld von Ästhetik und Effizienz auf kulturpolitische Rahmenbedingungen, Kulturfinanzierung, Kulturmarketing, Kultursponsoring, den Betrieb und die Vermarktung von Kulturimmobilien, die Entwicklung von Kreativstandtorten, den Kulturtourismus, Stadtkultur, kulturelle Bildung und auf digitalen Transformationsprozesss? Welche Chancen entstehen dadurch für das Zusammenwirken von Kultur, Wirtschaft, Öffentlicher Hand und Medien? Der KulturInvest!-Kongress verspricht Erkenntnisse, Handlungsempfehlungen und Lösungsansätze und Diskussionen über bewährte und neue Wege des Kulturmanagements, der Kulturfinanzierung und Kulturkommunikation.

Der 10. KulturInvest!-Kongress wird von über 40 Partnern aus der Wirtschaft gefördert, unter anderem von den Premiumpartnern RADIALSYSTEM V, SAP, ARTE Magazin, Bayer Kultur, HORIZONT und Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie, sowie von den Forenpartnern Stiftung Zeche Zollverein, Chemnitz2025, fiylo, innogy Stiftung für Energie und Gesellschaft gGmbH, Ruhrtourismus GmbH und der Bundesvereinigung für City und Stadtmarketing e.V. Veranstalter ist die Causales - Gesellschaft für Kulturmarketing und Kultursponsoring. Veranstaltungsort ist das RADIALSYSTEM V, Holzmarktstr. 33, 10243 Berlin-Mitte.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten mit Frühbucherrabatt bis zum 31. März 2018

https://kulturmarken.de/veranstaltungen/kulturinvest-kongress

