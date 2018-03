Wien-Leopoldstadt: Einbrecher in Geschäft festgenommen

Wien (OTS) - Am 7. Februar 2017 um 00.45 Uhr verständigte ein Geschäftsinhaber die Polizei und gab bekannt, dass er aus seinem Geschäft in der Thaliastraße einen Einbruchsalarm auf sein Handy bekam. Vor Ort konnten die Beamten einen 45-Jährigen festnehmen, der noch dabei war den Verkaufsbereich zu durchsuchen. Der Mann befindet sich in Haft.

