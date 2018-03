Marcel Hirscher ganz persönlich

„Sport und Talk im Hangar-7“ am Mo., 19.03., live ab 21:15 Uhr

Wals bei Salzburg (OTS) - Am Sonntag nimmt er im schwedischen Aare zum siebenten Mal in Folge die große Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup in Empfang, Montag Abend ist Marcel Hirscher live zu Gast im Hangar-7 bei ServusTV! Im ausführlichen Interview zieht der Doppel-Olympiasieger seine ganz persönliche Bilanz über die erfolgreichste Saison seiner Karriere - und spricht über seine Pläne für die Zukunft.

Trotz Verletzung der beste Hirscher aller Zeiten

Der beste Winter seines Lebens beginnt für Marcel Hirscher mit einem Tiefschlag. Nach einem Knöchelbruch im August ist lange Zeit ungewiss, ob der Salzburger überhaupt rechtzeitig zum Saisonstart fit sein wird. Angesichts des großen Trainingsrückstands riecht die Konkurrenz Lunte. Doch die Hoffnung, der Dominator der letzten Jahre könnte schwächeln, erfüllt sich nicht. Nach Platz 17 beim ersten Slalom im November in Levi, kehrt Hirscher schon Anfang Dezember beim Riesenslalom in Beaver Creek zurück aufs Siegerpodest. Es sollte nicht der letzte Triumph bleiben. Elf weitere Saisonsiege folgen bis zum Weltcup-Finale in Aare. Darunter die Klassiker in Schladming, Wengen und Adelboden Logische Folge: Neben dem siebenten Streich im Gesamt-Weltcup entscheidet Hirscher auch wieder die Spezialwertungen im Slalom und Riesenslalom für sich – zum jeweils fünften Mal. Auf dem Weg dorthin knackt er so nebenbei auch Hermann Maiers Bestmarke von 54 Weltcupsiegen. Vor dem Showdown in Aare weist Hirschers Playlists schon 57 Nr. 1-Hits auf. Nur Annemarie Moser (62 Siege) hat aktuell aus österreichischer Sicht mehr Rennen gewonnen. Ingemar Stenmark bleibt mit 86 Weltcupsiegen zwar weiter unerreicht, im Kugel-Vergleich steht es zwischen dem legendären Schweden und Hirscher aber nur noch 18:17.





Die Krönung in Korea

Auch bei den olympischen Winterspielen in Pyeongchang ist der Hirscher-Express nicht zu stoppen. Mit Gold in der Kombination und im Riesenslalom erfüllt sich Österreichs „Sportler des Jahres“ einen Lebenstraum. Kein Wunder, dass spätestens seit diesem Zeitpunkt die heimischen Sportfans die Spekulationen über Hirschers Zukunft intensiv beschäftigen. Was könnten neue Ziele sein? Oder tritt der Seriensieger gar am Höhepunkt ab? Beim „Sport & Talk im Hangar-7“ wird auch über dieses brisante Thema gesprochen.





Keine Leere nach der Karriere

Weitere Gäste in der Sendung: Ski-Ass Michaela Kirchgasser und Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits verraten im großen Talk-Thema „Das war’s - wenn große Sportler ihre Karrieren beenden“ wie sich das Leben nach ihren Rücktritten verändern wird. Plus: MotoGP – die Analyse nach dem Saisonauftakt in Katar.



