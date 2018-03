I VG Premium E-Liquids gibt strategische Partnerschaft mit Midwest Distribution bekannt

Preston, England (ots/PRNewswire) - Feste Zusammenarbeit zwischen Großbritanniens größter Premium-Vaping-Marke, I VG Premium E-Liquids und Midwest Distribution, einer der wichtigsten E-Liquids Vertriebsgesellschaften in den USA, gibt nun allen Vapern (auch Dampfer genannt) in den USA Zugang zu den preisgekrönten Premium-Aromen aus Großbritannien.

Midwest Distribution und I VG Premium E-Liquids haben einen Vertrag über den Vertrieb von E-Liquid-Produkten in den USA unterzeichnet. Damit kommen die Dampfer in den USA, wie bereits Vaper in über 60 Ländern und 6 Kontinenten, in den Genuss der exzellenten britischen I VG Premium E-Liquids-Aromen.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/655051/Ahsan_Bawa.jpg )

I VG Premium E-Liquids hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2016 zu einem Weltmarktführer in der Vaping-Branche entwickelt. "Ich freue mich, dass die Vaper in den USA nun auch Zugang zu unseren britischen Premium-E-Liquids haben", sagt Ahsan Bawa, der CEO von I VG. "Ich freue mich auf eine lange und gesunde Zusammenarbeit mit Midwest Distribution".

"Wir fühlen wir uns geehrt, dass sich I VG Premium E-Liquids, eine der meistverkauften E-Liquid-Reihen in Großbritannien, für Midwest Distribution entschieden hat, um seine E-Liquid-Produktpalette für den US-Markt zu vertreiben", erklärt der CEO von Midwest Distribution. "Wir sind sicher, dass es sich um ein erfolgversprechendes Unterfangen handelt, und freuen uns sehr auf den Run auf die Produkte! Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des I VG Teams hat uns bereits bewiesen, wie sehr ihnen ihre Marke und das Wohl der Konsumenten am Herzen liegt".

Midwest Distribution wird Ende März 2018 fünf der hervorragenden Juices von I VG Premium E Liquids in den USA einführen. Die in New York erhaltenen Auszeichnungen, darunter 'Best Fruit Flavour' und 'Best Dessert Flavour', waren dabei mit ausschlaggebend für das US-Unternehmen, um diese Produkte an Bord zu nehmen.

I VG Premium E-Liquids bringt darüber hinaus am 16. März fünf neue E-Liquid-Geschmacksrichtungen auf den Markt, darunter Strawberry Million, Purple Slush, Blackcurrant Million und Jam Roly Poly. Als Riesenhit bei Vapern auf der ganzen Welt hat sich Bubblegum Millions E-Liquid erwiesen, das zu den absoluten Bestsellern zählt.

I VG Premium E-Liquids, das seine Produkte im Laufe des Jahres 2017 auf etlichen der größten Vaping-Messen der Welt in Städten wie Moskau, New York, Berlin, Barcelona, Paris, und London präsentiert hat, ist fest als globale Marke innerhalb der Vaping-Branche etabliert.

Zu den kommenden Veranstaltungen, auf denen I VG vertreten sein wird, gehören unter anderem die Vape Expo vom 24. März - 26. März in Frankreich, und der Vaping Convention Circuit, der am 5. und 6. April in Chicago, USA, stattfindet.

Informationen zu I VG Premium E-Liquids -http://www.ivgeliquids.co.uk

