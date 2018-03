Wirtschaftselite in Kärnten und der Steiermark liest Kleine Zeitung

Die Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE) 3.0/2017 bestätigt die führende Rolle der Kleinen Zeitung in der Zielgruppe der Entscheidungsträger, Meinungsbildner und Multiplikatoren.

Graz (OTS) - Mit einer crossmedialen Reichweite von 78,6 % ist die Kleine Zeitung die Informationsquelle Nummer 1 für die Führungsetagen in Kärnten und der Steiermark. Keine andere Tageszeitung erreicht Tag für Tag mehr Entscheidungsträger. So zählt die Kleine Zeitung mehr als doppelt so viele Entscheidungsträger zu ihren Lesern wie die zweitplatzierte Kronen Zeitung (35,4%). Auf Platz drei und vier folgen Die Presse (21,5%) und der Standard (16,0%).

„Für Entscheidungsträger in Kärnten und der Steiermark gehört die Kleine Zeitung zum Geschäftsalltag. Die Kleine Zeitung ist ein wichtiges Barometer der Wirtschaft in Kärnten und der Steiermark, weil sie fest in der Region verankert ist und internationale wirtschaftliche Zusammenhänge kompetent darstellt“, kommentiert „Kleine Zeitung“-Geschäftsführer Thomas Spann die Ergebnisse. Die Entscheidungsträger, Meinungsbildner und Multiplikatoren entscheiden nicht nur über relevante betriebliche Budgets, sondern sind auch eine besonders kaufkräftige Zielgruppe.

„Unsere crossmediale Reichweite national (18,9 %) ist ein Beleg für die steigende Relevanz der Kleinen Zeitung bei Entscheidungsträgern österreichweit. Hier spielen unsere Investitionen in digitale Angebote eine entscheidende Rolle“, ergänzt Thomas Spann.

Für die aktuellen Ergebnisse der LAE wurden im Zeitraum Februar bis Dezember 2017 3.500 Entscheidungsträger befragt. Die LAE erscheint alle zwei Jahre und erhebt die Reichweite der Tageszeitungen (von der Printausgabe als auch von den digitalen Angeboten) unter den aktuell 337.000 Entscheidungsträgern des Landes.

Für die Steiermark weist die LAE aktuell 44.000 Entscheidungsträger aus, davon erreicht die Kleine Zeitung 34.000 Personen (77,2 %). In Kärnten sind es aktuell 21.000 Entscheidungsträger, von denen die Kleine Zeitung 17.000 Personen (81,6 %) erreicht.

Quelle für alle angeführten Werte: LAE 3.0/2017, Erhebung Feb. bis Dez. 2017; Die Reichweiten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Mag. Andrea Rachbauer

Leitung Marketing

+43 316 / 875 3100

andrea.rachbauer @ kleinezeitung.at