LAE: Wirtschaftskammer-Zeitungen sind meistgelesenes Wochenmedium bei Entscheidungsträgern

Großer Abstand zu allen anderen Wochentiteln, bei Top-Entscheidern auch vor allen Tageszeitungen und Monatsmagazinen

Wien (OTS) - Wer was zu sagen hat, liest die Zeitung der Wirtschaftskammer in seinem jeweiligen Bundesland. Das ist das Hauptergebnis der neuesten Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE) 2017, die alle zwei Jahre durchgeführt wird. 3500 Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Verwaltung in ganz Österreich wurden befragt. Unter den Wochenzeitungen führen die Wirtschaftskammer-Zeitungen mit einem LpA (Leser pro Ausgabe)-Anteil von 22,4 Prozent (österreichischer Ringwert Print) vor Profil (14,1 Prozent), den Niederösterreichischen Nachrichten (13,0 Prozent) und Trend (7,3 Prozent). Auch im Vergleich mit den teilnehmenden Tageszeitungen und Monatsmagazinen erreichen die Wirtschaftskammer-Zeitungen Top-Werte: Der Abstand zur führenden Kronen Zeitung (26,7 Prozent) wurde deutlich kleiner, alle anderen Medien reihen sich klar hinter die Wirtschaftskammer-Zeitungen ein. Einen weiteren Reichenweitenzuwachs erreichten die Wirtschaftskammer-Zeitungen zuletzt in Niederösterreich und Wien.

Klare Nummer 1 bei Inhabern und Alleinentscheidern

Beachtenswert sind außerdem die Detailergebnisse der LAE 2017: So erreichen die Wirtschaftskammer-Zeitungen bei den Inhabern, Teilhabern und Geschäftsführenden Gesellschaftern – also den Top-Entscheidern der österreichischen Wirtschaft – mit 32,3 Prozent einen absoluten Spitzenwert vor allen anderen Medien. Ähnlich sieht es mit den Alleinentscheidern in den Ebenen darunter aus – etwa bei den EDV/IT-Alleinentscheidern (29,8 Prozent), den Fuhrpark/Pkw-Alleinentscheidern (31,2 Prozent) oder den Finanz-Alleinentscheidern (31,8 Prozent). Die Reichweite der Wirtschaftskammer-Zeitungen liegt hier doppelt so hoch wie jene der nachfolgenden Wochentitel.

Bei Info-Nutzen mit großem Abstand vor allen anderen

Einen absoluten Top-Wert erreichen die Wirtschaftskammer-Zeitungen auch beim Informationsnutzen: Bei keinem anderen Medium berichten derart viele Leser von einem sehr häufigen oder eher häufigen Info-Nutzen, nämlich 59,3 Prozent. Der Abstand zu allen anderen Medien – egal ob Tageszeitungen, Wochen- oder Monatstitel – ist mit 20 Prozentpunkten und mehr riesig.

Mit einer ÖAK-geprüften Auflage von 517.483 Stück (Druckauflage 2. HJ 2017) zählen die Wirtschaftskammer-Zeitungen mit ihren neun regionalen Ausgaben zu den reichweitenstärksten Medien des Landes überhaupt und erreichen Top-Werte auch bei allen Betrieben mit weniger als fünf bzw. gar keinen Mitarbeitern, die in der LAE noch gar nicht berücksichtigt sind.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Dr. Gary Pippan

T 01 / 514 50 – 1320

gary.pippan @ wkw.at