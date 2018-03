Lotto: Dreifachjackpot – ein 4-Millionen-Wochenende steht bevor

Solo-Joker mit 200.000 Euro in Oberösterreich

Wien (OTS) - Die Jackpot-Serie bei Lotto „6 aus 45“ geht in die nächste Runde, denn auch am Mittwoch gab es keine „sechs Richtigen“. Damit wartet bereits ein Dreifachjackpot, und bei der Ziehung am kommenden Sonntag geht es beim Sechser um rund 4 Millionen Euro.

Zwei Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 70.000 Euro. Ein Niederösterreicher und ein Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleseite win2dy.at abgegeben hatte, waren dabei jeweils per Quicktipp erfolgreich.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es erneut keinen Sechser, und davon profitierten wieder einmal die 45 Gewinner eines Fünfers. Sie gewannen daher jeweils mehr als 8.400 Euro. Beim nächsten LottoPlus Sechser geht es um rund 350.000 Euro.

Noch 10 Städtereisen

Lotto „6 aus 45“ schickt jetzt 20 Spielteilnehmer und ihre Begleitung in 6 der 45 angesagtesten Metropolen dieser Welt. Die ersten zehn Reisepakete wurden am vergangenen Sonntag ausgespielt. Die zweiten zehn Pakete werden am 18. März unter allen Tipps dieser Woche verlost. Die Pakete beinhalten jeweils sechs einwöchige Reisen in Städte nach eigener Wahl. Auf www.lotterien.at/Staedtereisen sieht man, welche Städte zur Wahl stehen.

Joker

Beim Joker gab es am Mittwoch einen Sologewinn. Ein Oberösterreicher hatte als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner EuroMillionen Quittung, und seine Entscheidung, „Ja“ zu sagen, schlägt sich letztendlich mit einem Gewinn von mehr als 200.000 Euro zu Buche.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14.3.2018:

3fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.745.774,62– 4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 70.094,30 91 Fünfer zu je EUR 1.680,50 246 Vierer+ZZ zu je EUR 186,50 4.808 Vierer zu je EUR 53,00 7.486 Dreier+ZZ zu je EUR 15,30 84.325 Dreier zu je EUR 5,40 268.822 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 10 12 35 37 38 Zusatzzahl: 28

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14.3.2018:

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 45 Fünfer zu je EUR 8.437,00 2.923 Vierer zu je EUR 22,00 50.859 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 15 21 23 24 30

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14.3.2018:

1 Joker zu EUR 200.522,00 10 mal EUR 7.700,00 107 mal EUR 770,00 1.176 mal EUR 77,00 11.930 mal EUR 7,00 113.788 mal EUR 1,50

Joker Zahl: 3 0 4 7 1 6

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at