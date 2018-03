BMI: Präsentation der neuen Rekrutierungskampagne

Pressekonferenz mit Innenminister Kickl am Freitag, 16. März 2018, 10:30 Uhr in den Minoriten in Wels

Wien (OTS) -

Das Innenministerium wird in den nächsten Jahren 4.100 neue Planstellen für den Polizeidienst schaffen. Davon sollen 2.000 Beamtinnen und Beamte auf sogenannten Ausbildungsplanstellen für den Polizeidienst geschult werden. Ziel ist es, die Besten der Besten für die Ausbildung zum Polizeidienst zu gewinnen, darum startet die Polizei mit einer neuen Informations- und Aufnahmeoffensive. Innenminister Herbert Kickl wird diese am Freitag, den 16. März 2018, um 10.30 Uhr in den Minoriten in Wels im Zuge einer Pressekonferenz präsentieren. Im Anschluss geben Polizistinnen und Polizisten Einblicke in ihre vielfältigen Tätigkeiten. Auf dem Programm stehen eine Vorführung von Sequenzen aus dem Einsatztraining von Polizeischülern und eine Diensthundevorführung.



Wann: Freitag, 16. März 2018, 10:30 Uhr

Wo: Minoritengasse 5, 4600 Wels

