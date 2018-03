"Holy Moly!" und "Ay Caramba!": Good News für Sprachfreaks

Die neuen kreativen Mitmachbücher sind die ideale Spielwiese für alle, die die Weltsprachen Englisch und Spanisch einmal ganz anders erleben möchten.

München (OTS) - Individualisten und Sprachliebhaber aufgepasst: Die neuen Mitmachbücher von Langenscheidt sind keine Sprachkurse, keine Wortschätze und keine Grammatikhilfen. „Holy Moly!“ und „Ay caramba!“ bieten buntes Kritzelvergnügen, aufregende Rätsel, spaßige Weitermal-Bilder, jede Menge unnützes Wissen und ganz viel authentisches Lebensgefühl.

So abwechslungsreich wie bei einer Reise ins Ausland werden wild gestikulierende Spanier, sprachliche Verschrobenheiten und lateinamerikanische Leckerbissen geboten. Very British wird es aber auch mit königlicher Selbstironie, witzigen Illustrationen und schrägen Aufgaben. In beiden Bänden steckt viel Platz für eigene Ideen, Notizen, Zeichnungen und Übersetzungen.

Holy moly! Das Mitmachbuch für Englisch-Freaks, ISBN: 978-3-468-28501-1

Ay caramba! Das Mitmachbuch für Spanisch-Freaks, ISBN: 978-3-468-28502-8

je 96 Seiten, kartoniert, vierfarbig, DIN A4, je € 14,40 www.langenscheidt.com

Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Becker,

Die Agentur für Presse & Öffentlichkeit, 0049/89/15820206, info @ becker-pr.de