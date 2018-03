Großer Erfolg für livebau smart electric

Seeshaupt/München (ots) - livebau smart electric hat erfolgreich die technische Umsetzung der Außenbeleuchtung des neuen Hauptgebäudes von Osram Opto Semiconductors in Regensburg übernommen. Eine besondere Herausforderung stellte die Steuerung der fast 7000 High-Power-LEDs dar, die das Gebäude nachts erstrahlen lassen. Die große HCL-Anlage, die auf modernster LED-Technologie beruht, erstreckt sich mit 1634 Leuchten über mehrere Etagen.

Das innovative Lichtkonzept der Außenfassade steht unter dem Motto "The facade as a medium", da die Beleuchtung unter anderem dazu dient, die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter zu verbessern. Die Büro-Installation folgt dem Ansatz "Human-Centric-Lighting" (HCL), wonach die Beleuchtung auf die Lichtbedürfnisse des menschlichen Biorhytmus abgestimmt wird. Vor wenigen Jahren erst entdeckten Forscher Nervenzellen in der Netzhaut des Auges, die nicht für das Sehen zuständig sind, sondern die innere Uhr des Menschen stellen. Es gibt zu jeder Tageszeit einen optimalen Farbtemperaturwert für den Menschen, weshalb die HCL-Technologie darauf abzielt, dem Menschen zu jedem Zeitpunkt genau das Licht zu geben, was ihn am besten unterstützt.

Durch die neue Beleuchtung wird der Tageslichtbedarf durch künstliches Licht ergänzt, wenn der Idealwert nicht erreicht ist. Dadurch können Schlaf- und Essstörungen, Energielosigkeit und sogar Depressionen verringert werden, was die Leistungskraft und Konzentration der Mitarbeiter steigert. Mithilfe von vorprogrammierten Lichtkurven und aktuellen Werten, die durch Sensoren erfasst werden, passt sich die Beleuchtung entsprechend an. Sollte sich niemand in bestimmten Büroräumen oder -bereichen befinden, schalten die Sensoren automatisch in einen Energiesparmodus und dimmen das Licht. Weitere Besonderheiten sind: die linearen Gebäudekonturen werden durch die Außenbeleuchtung nachgezeichnet und mit der Abenddämmerung setzt eine indirekte Beleuchtung der Fenster in Orange ein.

Über livebau smart electric:

livebau smart electric ist ein Spezialist für komplexe Gebäude- und Lichtsteuerungsanlagen. Im Fokus liegen geregelte Anlagen, innovative Bedienkonzepte und Monitoringlösungen. Neben der Planung und Umsetzung von audiovisuellen und multimedialen Projekten bietet livebau smart electric ein umfangreiches Spezialwissen zu kaufmännischen und ingenieurwissenschaftlichen Beratungsleistungen an. Das Unternehmen gehört der eventa AG an und wird seit 2006 als eigenständige Marke geführt. Der Hauptsitz liegt in Seeshaupt bei München.

