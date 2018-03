EVENTBIZ - neuer Name, neue Website, Workshops zum Mitmachen

Aus Hotelbiz wird EVENTBIZ - die Fachmesse für Events, Seminare, Incentives und Geschäftsreisen 5. Juni, Apothekertrakt und Orangerie Schloss Schönbrunn

Perchtoldsdorf (OTS) - Nach 17 erfolgreichen Jahren als Hotelbiz bekommt die von n.b.s. hotels & locations organisierte Veranstaltung einen neuen Namen – EVENTBIZ – und wird einmal mehr zum wichtigsten Treffpunkt für alle, die Veranstaltungen jeder Art planen, entwickeln und durchführen.

Neben dem neuen Namen, erhielt auch die Website einen erfrischenden Relaunch. Zudem bietet die EVENTBIZ heuer einige Workshops mit Fokus auf Trends und neue Tools und vor allem mit „Mitmach-Erfahrung“. Dabei wird auf ein interaktives Austauschen von Informationen und Know-how gesetzt – zum gemeinsamen Lernen, Kennenlernen und Netzwerken.

Die EVENTBIZ findet am 5. Juni von 13:00 bis 19:00 in den Räumlichkeiten von Apothekertrakt und Orangerie von Schloss Schönbrunn statt. https://eventbiz.at

EVENTBIZ setzt auf Vielfalt – jetzt Aussteller werden

Veranstalterin Christina Neumeister-Böck, Geschäftsführerin n.b.s. hotels & locations: „Durch die Umbenennung der Hotelbiz in EVENTBIZ wollen wir noch deutlicher machen, dass eine gelungene Veranstaltung sowohl von guten Locations wie Hotels oder speziellen Räumlichkeiten abhängt, aber natürlich auch andere Dienstleister der Eventbranche einen wichtigen Anteil am Erfolg eines Projekts haben. Somit sind Caterer und Ausstatter, Trainer und Teambuilding-Leiter ebenso als Aussteller willkommen wie Anbieter von kreativen und künstlerischen Rahmenprogrammen, Mietmöbel oder technischem Equipment.“

Im Rahmen der EVENTBIZ können Aussteller sich und ihre Leistungen, Locations oder Eventideen interessierten Fachbesuchern präsentieren. Diese werden zu dieser wichtigen B2B-Messe persönlich eingeladen. Neumeister-Böck: „Wir überprüfen jede Anmeldung zur EVENTBIZ, um unseren Ausstellern gute Gespräche mit Mehrwert mit ausgewählten Fachbesuchern vermitteln zu können. Auch heuer erwarten wir wieder bis zu 1.000 Fachbesucher, viele von ihnen aus namhaften österreichischen und internationalen Unternehmen“ so Neumeister-Böck.



Die Anmeldung für Aussteller ist unter https://eventbiz.at/fuer-aussteller/ möglich.

Für Veranstaltungsprofis und solche, die es werden wollen

Für Fachbesucher punktet die EVENTBIZ mit der Möglichkeit, an einem Nachmittag eine große und vielfältige Auswahl an Ausstellern kennen zu lernen. Mit umfassender Beratung und (Geheim-)Tipps sowie Neuigkeiten aus erster Hand holen sie sich Information und Inspiration für Eventideen, außergewöhnliche Rahmenprogramme, Ausflugsziele, Städte, touristische Regionen, für große Locations und kleine Veranstaltungsräumlichkeiten. Thomas Reischer vom Veranstalter-Team: „Wir sind davon überzeugt: Die EVENTBIZ ist ein Muss für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Firmenreisestellen, Seminarplanern, Trainingsinstituten ebenso wie für Marketing- und PR-Abteilungen, Eventagenturen, Vereine, Betriebsräte und all jene, die Veranstaltungen, Incentives, Kongresse oder Ausflüge für Gruppen organisieren.“

Die Teilnahme ist für Fachbesucher kostenfrei und unter https://eventbiz.at/anmelden/ möglich.

Örtlich unabhängig – ONLINE-BIZ am 12.Juni

Wer es aufgrund örtlichen Distanz oder einer Terminüberschneidung nicht zur EVENTBIZ nach Schönbrunn schafft, markiert sich den 12.Juni im Kalender. An diesem Tag findet die ONLINE-BIZ statt. Beim virtuellen Pendant zur EVENTBIZ können die Aussteller via Live-Chat an „Online-Messeständen“ angesprochen, Informationen eingeholt und Kontakte geknüpft werden. Ortsunabhängig und zeitlich flexibel.



NEU ! Die LIZZ – EVENTBIZ in LINZ am 18. September

Vormerken sollten sich Aussteller und Fachbesucher schon den 18. September. Da wird erstmals auch eine Fachmesse der Eventbranche in Linz über die Bühne gehen, in Zusammenarbeit mit dem Convention Bureau Oberösterreich: die LIZZ.



Die EVENTBIZ 2018 auf einen Blick:

Dienstag, 5. Juni 2018, 13:00-19:00 Uhr

Schönbrunner Schlossstraße 47 - Eingang Orangerie oder 2. Eingang über den Apothekertrakt (Meidlinger Tor, Grünbergstraße)

Anmeldung für Aussteller: https://eventbiz.at/fuer-aussteller/

Anmeldung für Fachbesucher: https://eventbiz.at/anmelden/

Die EVENTBIZ findet heuer zum 18. Mal statt.

Alle Details zur Veranstaltung unter https://eventbiz.at/ .

EVENTBIZ auf Facebook: https://www.facebook.com/eventbiz.at/

Infos zur EVENTBIZ auf www.eventbiz.at

