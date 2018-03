Sports & Tourism Summit 2018 – Anmeldung geöffnet!

Salzburg (OTS) - Die Plattform für die Sport- & Tourismusbranche im Alpenraum geht in die vierte Runde – mit einem neuen Termin! Der Sports & Tourism Summit 2018 führt heuer am 19. April Entscheidungsträger aus den beiden Wirtschaftszweigen zusammen.

In der Panzerhalle Salzburg treffen sich Hoteliers, Tourismusverbände und Vertreter von Sportmarken, um gemeinsame Geschäftsfelder und Ideen zu entwickeln und auszuschöpfen. Der Fokus liegt 2018 auf vier Säulen:

Individualisierung

Positionierung

Influencer Marketing

Events

Für die Verbindung zwischen den Welten sorgen Vorträge, Networking-Gelegenheiten und Spezialisten wie Daniel Salmanovich, der 2014 mit seinem Gaming-Hotel einen Weg einschlug, den vor ihm noch keiner gegangen war.

Wie hebt man sich ab? Wie stellt man sich dar? Und wie überzeugt man andere davon?



Speaker wie TVB Zell am See Geschäftsführerin Renate Ecker liefern einen Einblick in die Praxis und geben Innovations-Impulse, die im Anschluss diskutiert werden.

Wie im Vorjahr führen mehrere Active Sessions mit Sportmarken hinter den Vorhang der Industrie und zu Ideen für neue Kooperationsmöglichkeiten. Mit dabei unter anderem Fischer, KTM und Oberalp Austria.

Veranstalter ist die Sport- & Tourismus Agentur Sportalpen Marketing.

Details, Tickets & Infos unter www.sports-tourism-summit.com

Video: https://www.youtube.com/watch?v=BQdUII6KoWE

Sports & Tourism Summit 2018

Das Programm im Überblick:



09:00 - 10:00 Uhr: Check-In

10:00 - 10:45 Uhr: The Arcade Hotel – World’s First Video Game Hotel in Amsterdam

11:00 - 11:45 Uhr: Digitale Individualisierung: My Esel & Original+

11:45 - 13:00 Uhr: Business Speed-Dating

13:00 - 14:00 Uhr: Networking Pause

14:00 - 14:45 Uhr: Was bringt Influencer Marketing?

14:45 - 16:00 Uhr: Active Session: Blick hinter die Kulissen von Sportmarken wie KTM, Fischer, Dynamit, Salewa und vielen mehr

16:00 - 16:45 Uhr: Rise & Fall im Zillertal – Warum Nischen-Events?

ab 17:15 Uhr: Show Act



Details und Anmeldung auf www.sports-tourism-summit.com

Datum: 19.04.2018, 09:00 - 18:00 Uhr

Ort: Panzerhalle Salzburg, Eingang Markthalle, rechte Seite

Siezenheimer Straße 39 C, 5020 Salzburg, Österreich

Url: http://www.sports-tourism-summit.com

Jetzt anmelden und Ticket sichern www.sports-tourism-summit.com

Rückfragen & Kontakt:

Sportalpen GmbH

Cornelia Schierl

Tel: +43 662 820209-12

E-Mail: cs @ sportalpen-marketing.at