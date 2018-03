„Unterwegs in Österreich“ am 14. März aus Eberstein und Klein St. Paul

Wien (OTS) - „Der Weltverbrauchertag“ ist Schwerpunktthema am Mittwoch, dem 14. März 2018, in „Guten Morgen Österreich“ (ab 6.30 Uhr), „Mittag in Österreich“ (13.15 Uhr), „Aktuell in Österreich“ (17.05 Uhr) und „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr). „Guten Morgen Österreich“ präsentieren Eva Pölzl und Marco Ventre aus Eberstein und mit „Daheim in Österreich“ meldet sich Lukas Schweighofer abschließend aus Klein St. Paul.

„Guten Morgen Österreich“ aus Eberstein

Anlässlich des „Weltverbrauchertages“ schauen sich Eva Pölzl und Marco Ventre Kauf- und Verkaufsplattformen im Internet an. Außerdem geben die Geschwister Santner in „Tanzen in Österreich“ wieder eine Walzer-Lektion. Musikalisch geben sich die „Ebersteiner Kirchtagsmusi“ und die „Mirniger Schuhplattler“ die Ehre. Zu Gast ist außerdem der österreichische Rennradfahrer und „Tour de France“-Teilnehmer Marco Haller.

„Daheim in Österreich“ aus Klein St. Paul

Die Wiener Schauspielerin Maxi Blaha hat sich für das 100. Todesjahr von Gustav Klimt etwas ganz besonders überlegt. Sie widmet ihr neues Stück dem It-Girl der Wiener Moderne: Emilie Flöge. Und beleuchtet in dem Stück die einzigartige Beziehung zwischen den beiden Kunstschaffenden Emilie Flöge und Gustav Klimt. Das Stück präsentiert Maxi Blaha am 13. März im Oberen Belvedere in Wien.

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Seherinnen und Sehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

