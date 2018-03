LR Gerhard Köfer: Team Kärnten fixiert Verhandlungsteam und inhaltliche Ausrichtung für Sondierungen mit der SPÖ

Klagenfurt (OTS) - Der ehemalige Uni-Rektor Heinrich Mayr, AHS-Lehrer Alois Dolinar, der bekannte Anwalt und Ex-Nationalratsabgeordneter Christian Puswald, der Klagenfurter Gemeinderat Günter Lausegger und Thomas Fian werden das von Landesrat Gerhard Köfer geführte Verhandlungsteam des Team Kärnten für die Sondierungsgespräche mit der SPÖ bilden. Diesen Beschluss hat der Vorstand des Team Kärnten heute, Montag, einstimmig getroffen. „Ebenso festgelegt wurde, dass dieses Team bei möglichen Koalitionsverhandlungen noch durch weitere Persönlichkeiten ergänzt wird“, erklärt Köfer, der heute die klare Marschrichtung für das Team Kärnten verdeutlichte: „Wir sind in einer Koalition ein starker und verlässlicher Partner. Was wir allerdings keinesfalls sind, ist ein billiger Mehrheitsbeschaffer.“

Ebenso formulierte der Team Kärnten-Vorstand die inhaltliche Ausrichtung für die Verhandlungen: „Unsere Punkte und Forderungen, mit denen wir in die Gespräche eintreten, reichen von der Einführung einer Schuldenbremse und eines Digitalisierungsreferates bis hin zu einem eindeutigen Bekenntnis zu einer wirtschaftlichen und sozialen Weiterentwicklung des Landes“, betont Köfer, der auch einen tiefgreifenden Bürokratieabbau und eine spürbare Verwaltungsvereinfachung zur Koalitionsbedingung erhebt. „Was sich Kaiser keinesfalls erwarten darf, ist, dass wir der SPÖ als Steigbügelhalter dienen werden“, so Köfer, der von der SPÖ in Blickrichtung auf die bevorstehenden Gespräche Verhandlungen „auf Augenhöhe“ fordert.

