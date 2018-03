NEOS Wien ad Otto-Wagner-Areal: CEU-Ansiedelung als echte Chance für Jugendstil-Juwel

Beate Meinl-Reisinger: „Stadt soll endlich Gesamtnutzungskonzept auf den Tisch legen!“

Wien (OTS) - NEOS Wien begrüßt die geplante Ansiedelung der CEU auf einem Teil des Otto-Wagner-Areals. NEOS Wien Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger: „Wir sehen uns in unseren Annahmen bestätigt und begrüßen, dass die CEU nach Wien kommt. Ich habe schon im Vorjahr in Budapest dazu Gespräche geführt. Fakt ist, dass die CEU ein Exilquartier in Wien aufschlägt, solange sie unter dem Regime von Viktor Orban in Ungarn zu leiden hat.“

Von der Stadt Wien fordert Meinl-Reisinger ein Gesamtnutzungskonzept für das Otto-Wagner-Areal. Dieses Jugendstil-Juwel darf nicht stückchenweise bearbeitet werden, sondern braucht ein ganzheitliches Konzept. Seit Jahren kämpfen die Bürgerinitiativen und NEOS Wien für den Erhalt dieses einzigartigen Wiener Kulturdenkmals. Es liegen schlüssige Ideen und Konzepte auf dem Tisch – die rot-grüne Stadtregierung soll die Gelegenheit, die sich nun durch die Ansiedelung der CEU ergibt, nutzen.“

NEOS Wien tritt energisch dafür ein, dass das Otto-Wagner-Areal auch künftig als Erholungs-, Lebens- und Arbeitsraum für die Wienerinnen und Wiener zugänglich bleibt: „Wir werden im nächsten Gemeinderat beantragen, dass eine gemeinnützige öffentliche Stiftung eingerichtet wird, die das Areal als Gesamtes begreift und für die nächsten Generationen erhalten und beleben soll“, schließt Meinl-Reisinger.

