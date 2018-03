Messerangriff – Hausdurchsuchung abgeschlossen

Wien (OTS) - Nachtrag zur Presseaussendung der LPD Wien vom 12.03.2018, 07:13 Uhr

Im Zuge weitreichender Ermittlungen durch eine Gruppe des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) wurde unter anderem eine Hausdurchsuchung in der Wohnung des Angreifers im 14. Wiener Gemeindebezirk durchgeführt. Diese ist nun seit 13:30 Uhr abgeschlossen. Es konnten vorerst keine augenscheinlichen Hinweise vorgefunden werden, die auf ein konkretes Tatmotiv schließen lassen, jedoch wurden elektronische Datenträger sowie ein Handy und ein PC sichergestellt. Die Auswertung dieser Datenträger ist im Gange, die Ermittler erhoffen sich aus den Daten Rückschlüsse zum Motiv des 26-jährigen Tatverdächtigen. Die Sichtung kann unter Umständen mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Die LPD Wien wird – sobald es gesicherte Informationen gibt – diese umgehend per Presseaussendung und auf unseren Social Media Kanälen kommunizieren.

