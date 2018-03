TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Montag, 12/03/2018

- Brüssel: Erklärung von EU-Vizekommissionspräsident Dombrovskis zu den neuen Initiativen im Bereich Kapitalmarktunion

Zeit: 12:00 Uhr

- Brüssel: Pressekonferenz von EU-Digitalkommissarin Gabriel und der Präsidentin der hochrangigen Expertengruppe für Falschmeldungen, Professor Madeleine de Cock Buning, über den Abschlussbericht der Expertengruppe

Zeit: 13:15 Uhr

- Brüssel: EU-Erweiterungskommissar Hahn nimmt an einer hochrangig besetzen Konferenz zur neuen Struktur der Östlichen Partnerschaft teil

- Rom: EU-Erweiterungskommissar Hahn nimmt an der Konferenz „Italienische Unterstützung der Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik“ teil





Dienstag, 13/03/2018

- Straßburg: EU-Kommissionspräsident Juncker spricht vor der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments über die Vorbereitung des Europäischen Rates im März und Leitlinien der zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien

- Straßburg: Wöchentliche Kommissionssitzung gefolgt von Pressekonferenz mit EU-Arbeits- und Sozialkommisarin Thyssen

Thema: Paket zu sozialer Gerechtigkeit“

Beginn der wöchentlichen Kommissionssitzung: 13.00 Uhr

Beginn der Pressekonferenz: 15.30 Uhr; Liveübertragung





Mittwoch, 14/03/2018

- Brüssel: Pressekonferenz von EU-Migrationskommissar Avramopolous über Fortschritte bei der Migrationsagenda und der Überarbeitung des gemeinsamen Visakodex

Zeit: 10.30 Uhr

- Brüssel: Pressekonferenz von EU-Vizekommissionspräsident Dombrovskis zur Bankenunion/Vorschlägen zu notleidenden Krediten

Zeit: 11.45 Uhr





Donnerstag, 15/03/2018

- Wien: Weltverbrauchertag 2018

Drei Termine: 09.00 - 10.30 Uhr; 11.30 - 13.00 Uhr; 14.00 - 15.30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Anmeldungen erbeten an info @ europakonsument.at

Link

- Brüssel: Your Europe, Your Say! 2018

Link





Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission

