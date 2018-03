Landau bedankt sich bei Landesrätin Barbara Schwarz

Caritasdirektor Landau bedankte sich für das Engagement von LR Schwarz. „Sieben Jahre lang war sie darauf bedacht, dass Politik immer auch die Schwächsten in den Blick nehmen muss"

Wien (OTS) - Caritasdirektor Michael Landau nahm die Neuaufstellung der niederösterreichischen Landesregierung zum Anlass, um der scheidenden Soziallandesrätin Barbara Schwarz für ihren Einsatz und ihr soziales Engagement zu danken: „Barbara Schwarz war sieben Jahre lang darauf bedacht, dass Politik immer auch die Schwächsten einer Gesellschaft in den Blick nehmen muss – ganz gleich, ob es um zu pflegende Menschen, um Menschen mit Behinderung oder ganz konkret um armutsbetroffene Männer, Frauen und Kinder ging. Selbst dort, wo es Meinungsunterschiede gegeben haben mag, überwog am Ende das gemeinsame Interesse, notleidendenden Menschen zur Seite zu stehen“, so Landau, der Landesrätin Schwarz auch bei zahlreichen Einrichtungsbesuchen begrüßen durfte. „Bei diesen Gelegenheiten begegnete Schwarz den KlientInnen stets auf Augenhöhe und mit großem Respekt. Ich wünsche Barbara Schwarz, aber auch Landesrat Karl Wilfing, für ihre weiteren Lebenswege alles Gute und Gottes Segen“, so Landau. Der designierten Nachfolgerin von Schwarz, Christiane Teschl, wünschte Landau „alles Gute, viel Kraft und Gottes Segen für eine verantwortungsvolle Aufgabe“.

