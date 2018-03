EANS-Adhoc: Wiener Privatbank SE / Vorläufige Zahlen und erhöhte Dividendenerwartung für das Geschäftsjahr 2017

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Wiener Privatbank SE gibt ihre vorläufigen ungeprüften Zahlen (nicht konsolidierter Einzelabschluss) für das Geschäftsjahr 2017 bekannt

Gewinnprognose

08.03.2018

Wien - 8. März 2018. Wiener Privatbank SE ("Gesellschaft") gibt ihre vorläufigen ungeprüften Zahlen (nicht konsolidierter Einzelabschluss) für das Geschäftsjahr 2017 wie folgt bekannt:

Betriebsergebnis: EUR 24,3 Mio.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: EUR 16,2 Mio. Jahresüberschuss / Jahresgewinn: EUR 16,1 Mio.

Bilanzgewinn: EUR 16,1 Mio.

Auf Basis dieser vorläufigen Zahlen, die überwiegend von Einmaleffekten aufgrund von Vermögensveräußerungen, insbesondere der Beteiligung an ViennaEstate Immobilien AG, an WPB Immobilienverwaltung GmbH sowie Hotelbeteiligungsgesellschaften geprägt sind, wird die Dividendenprognose des Vorstandes von EUR 2,65 um EUR 0,55 auf EUR 3,20 je Aktie der Gesellschaft unter der Annahme einer Vollausschüttung erhöht.

Dem Grunde nach hängt die Verteilung des Bilanzgewinnes 2017 von der gesellschaftsinternen Beschlussfassung im Vorstand und Aufsichtsrat sowie von der Beschlussfassung in der ordentlichen Hauptversammlung 2018 ab.

WIENER PRIVATBANK SE

Die Wiener Privatbank ist eine auf Sachwerte-Investments spezialisierte Privatbank mit Sitz in Wien. Das Unternehmen bietet privaten und institutionellen Kunden höchste Kapitalmarkt- und Immobilienkompetenz unter einem Dach. Die Angebots- und Dienstleistungspalette für private und institutionelle Kunden umfasst die Kerngeschäftsfelder Private Banking, Asset Management (Matejka & Partner), Capital Markets, Brokerage, Research, Immobilienprodukte sowie Immobiliendienstleistungen und -projekte. In diesen Geschäftsfeldern bietet die Wiener Privatbank ihren Kunden unabhängige Beratung und maßgeschneiderte Lösungen an.

