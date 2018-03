Tom Vice wird zum Präsidenten und COO von Aerion ernannt

Reno, Nevada (ots/PRNewswire) - Aerion, ein führendes Unternehmen für Überschallflüge, hat Tom Vice, ehemaliger Präsident von Northrop Grumman's Aerospace Systems, zum Präsidenten und Chief Operating Officer von Aerion ernannt. Er wird eine führende Rolle bei der Entwicklung des AS2 Überschall-Businessjets des Unternehmes übernehmen.

Im Dezember 2017 verkündete Aerion den Beginn einer Kooperation mit GE Aviation und Lockheed Martin zwecks der gemeinschaftlichen Entwicklung des AS2 Businessjets. Sowie das Programm seinen Lauf nimmt, werden Management- und Ingenieurskompetenzen hinzugefügt, so dass der Jungfernflug 2023 stattfinden kann und die Luftfahrzeug-Zertifizierung 2025 abgeschlossen ist.

"Wir sind hocherfreut, jemanden von Toms Kaliber in punkto Leistung und Erfahrung für uns gewinnen zu können. Er stellt eine visionäre und inspirierende Führungspersönlichkeit dar, die sich durch beharrliche Disziplin auszeichnet und ihre Schwerpunkte langfristig ausrichtet", so Brian Barents, Executive Chairman und CEO von Aerion, dem Vice berichten wird. "Er stärkt unser beeindruckendes Team, während wir unseren Schwerpunkt von fortschrittlichem Design auf Programmentwicklung und Produktionsausrichtung verlegen."

"Seine Ernennung ist ein weiterer Beweis dafür, dass Aerion an Dynamik gewinnt und die Aufmerksamkeit der Spitzenkräfte der Branche auf sich zieht", bemerkte Robert Bass, Chairman von Aerion. Letzten Monat meldete Aerion, dass Bryan Moss, ehemaliger Präsident von Gulfstream, dem Vorstand von Aerion beigetreten sei.

Vice wird für alle Bereiche von Aerions AS2 verantwortlich sein, einschließlich Design, Entwicklung, Zertifizierung und Kundenlieferung.

Als Leiter von Northrop Grumman's Aerospace Systems trug Vice (55) die Verantwortung für ein 11 Milliarden Dollar schweres, weltweites Unternehmen für Spitzentechnologie mit 23.000 Mitarbeitern. Diese Organisation gilt als Wegbereiter für Observatorien im Weltraum, Satelliten, voll-autonome intelligente Systeme, Kampfflugzeuge, Hochleistungslaser und Mikroelektronik. 2017 legte Vice diese Position nieder.

Vor seinem Amtsantritt als Präsident von Aerospace Systems war Vice als Präsident von Northrop Grumman Technical Services tätig. Hierbei handelt es sich um ein führendes Unternehmen für integrierte Logistikdienstleistungen und Modernisierung, Verteidigungs- und Regierungsdienste sowie Trainingslösungen. Das Unternehmen zählt über 19.500 Mitarbeiter an 300 Standorten über alle 50 Staaten und 29 Länder verteilt.

Vice trat Northrop Grumman 1986 als Ingenieur für den B2 Stealthbomber bei. In seinen 30 Jahren bei dem Luft-und Raumfahrtunternehmen führte er nahezu jeden Geschäftsbereich:

Engineering, Programmmanagement, Spitzenprogramme- und Technologie, Produktionsvorgänge, Supply Chain Management, Geschäftsentwicklung und IT.

Vice ist im Besitz eines Bachelorabschlusses in Raumfahrttechnik von der University of Southern California. Er ist Vorstandsvorsitzender des Smithsonian National Air & Space Museum, im Kuratorium des Florida Institute of Technology tätig, Mitglied der Beratergremien der USC Viterbi School of Engineering und der Purdue University School of Astronautics and Aeronautics und war zuvor Vorstandsmitglied der USO.

2016 erhielt er den Daniel J. Epstein Engineering Management Award der USC Viterbi School of Engineering.

Die Aerion Corporation mit Sitz in Reno (Nevada) entstand 2003 mit dem Ziel, eine neue Ära des praktikablen und effizienten Überschallflugs einzuläuten. Seither hat Aerion in Zusammenarbeit mit der NASA und anderen führenden Luftfahrtinstituten seine Tragflächentechnik entwickelt und demonstriert. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit gab es bahnbrechende Neuerungen bei der natürlichen Laminarströmung im Überschallbereich, die Schlüsseltechnik hinter dem Businessjet AS2.

Der AS2 für 12 Passagiere hat eine maximale Fluggeschwindigkeit von Mach 1,4 über Wasser und wenn die Bestimmungen es gestatten, über Land mit bis zu Mach 1,2 ohne dass der Überschallknall am Boden vernehmbar ist. Dank seiner einzigartigen natürlichen Überschall-Laminarströmung-Tragflächen soll das Flugzeug lange Reichweiten (Los Angeles bis Paris) und Effizienz bei Überschall- und Unterschallgeschwindigkeit erreichen. Im Einsatz wird es transatlantische Flüge um bis zu 3 Stunden verkürzen. Der Hin- und Rückflug von New York nach London innerhalb eines Tages wird so möglich.

Aerion gab im November 2015 einen Großauftrag von Flexjet, einem Fluglinienbetreiber auf Basis von Anteilen, für 20 AS2 bekannt.

