Wöginger: Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge entlastet Personen mit niedrigen Einkommen

ÖVP-Sozialsprecher: Änderung des Arbeitsmarkt-Finanzierungsgesetzes heute im Sozialausschuss

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Bereits im ersten Ministerrat vor Weihnachten wurde das Bekenntnis zur Entlastung der niedrigen Einkommen abgegeben. Heute setzen wir diesen wichtigen Schritt mit der Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Personen mit niedrigen Einkommen im Ausschuss für Arbeit und Soziales um, zeigte sich heute, Mittwoch, der Klubobmann und Sozialsprecher der Neuen Volkspartei, August Wöginger, erfreut. Ziel ist eine Entlastung der Einkommen in Höhe von 1.381 bis 1.948 Euro brutto. Damit werden rund 900.000 Österreicherinnen und Österreicher im Schnitt um zirka 311 Euro pro Jahr entlastet.

Wöginger führt dabei folgende Beispiele an: Ein Kellner in den ersten Berufsjahren mit einem monatlichen Brutto-Einkommen von 1.400 Euro erspart sich dadurch 196 Euro jährlich an Arbeitslosenversicherungs-Beitrag. Ein junger Lagerarbeiter mit einem Monatseinkommen von 1.600 Euro brutto wird dadurch jährlich mit etwa 448 Euro und eine Verkäuferin oder eine Kassierin im Handel mit einem Bruttoeinkommen von 1.900 Euro mit etwa 266 Euro jährlich entlastet. "Weniger Abgaben bedeuten mehr finanzielle Freiheit für den Einzelnen und mehr Chancen, sich durch eigene Arbeit im Leben etwas aufzubauen", so der Klubobmann weiter.

Das gesamte Entlastungsvolumen liegt bei etwa 140 Millionen Euro. Die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge soll bereits mit 1. Juli 2018 in Kraft treten.

"Gemeinsam mit dem Familienbonus mit einer Nettoentlastung von bis zu 1.500 Euro pro Jahr und Kind, dessen Gesetzesentwurf Anfang März in Begutachtung geschickt wurde, setzen wir hiermit einen weiteren wichtigen und notwendigen Schritt für eine Entlastung der Menschen und eine Entlastung der Familien mit Kindern – das ist unser Weg!", schloss der Klubobmann.

