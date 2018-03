TOWER Cold Chain Solutions: Neue Finanzierungsmittel

Reading, England (ots/PRNewswire) - TOWER Cold Chain Solutions gibt neue Finanzierungsmittel bekannt, die den Ausbau der Mietflotte unterstützen

TOWER Cold Chain Solutions (http://www.towercoldchain.com/), der in Reading, Großbritannien, ansässige Anbieter von temperaturkontrollierten Containern für die Pharmabranche, gibt heute den Abschluss einer Fördermaßnahme in Höhe von 3 Millionen GBP bekannt, die die Entwicklung von neuer Ware, Vertriebsunterstützung und Zentren fördern soll

TOWER vermietet seine Palette von KryoTrans-Containern (KT) von Zentren in Europa, den USA und in ganz Südost-Asien und hat schnelles Wachstum für seine Palette von modularen KTM-Containern verzeichnet, die flexible und leistungsstarke Temperaturkontrollen für palettierte Ladungen ermöglichen. Chris Pollard, CEO von TOWER, kommentiert:

"2017 war ein Jahr mit bedeutenden Erfolgen für TOWER. Einerseits konnten wir neue Kunden für KTM gewinnen und unser globales Hub-Netzwerk entwickeln, auf der anderen Seite konnten wir strategische Investitionen anziehen, die die Vision unseres Management-Teams unterstützen."

Just Arne Storvik, ein langjähriger Aktionär von TOWER, der die Finanzierungsrunde arrangiert und unterstützt hat, sagte: "Diejenigen von uns, die mit TOWER zu tun hatten, haben nie am Potenzial des Unternehmens gezweifelt, aber es war die erfolgreiche Einführung von KTM, die den Markt für TOWER geöffnet hat und es möglich machte, diese finanzielle Unterstützung zu gewinnen, die nötig ist, um der rasch steigenden Nachfrage zu genügen und sie weiterhin zu befriedigen."

Tor Erland Fyksen, ein bedeutender Investor in dieser Finanzierungsrunde, merkt an, dass "TOWER auf dem temperaturkontrollierten Markt gut positioniert ist, mit sorgfältig geprüften Produkten und Dienstleistungen, die umweltfreundlich sind und auf einzigartige Weise skaliert und adaptiert werden können, um die höchst spezifischen Anforderungen zu erfüllen - zu Beginn, in der Mitte oder am Ende der Lieferung -, was zu unserer Wettbewerbsfähigkeit beiträgt."

Julie Silvester, Head of Equity Funds für die FSE Group (http://www.thefsegroup.com), die den TVB Growth Fund im Auftrag von Thames Valley Berkshire Local Enterprise Partnership (LEP)

(http://www.thamesvalleyberkshire.co.uk/) managt, sagte: "Wir sind

hocherfreut, dem TOWER-Team unsere anhaltende Unterstützung zu zeigen. Das Unternehmen ist seit unserer ursprünglichen Investition im Jahr 2016 beträchtlich gewachsen und es ist fantastisch, den Erfolg der neuen Anlagen in China, Singapur und den USA zu sehen."

Über Tower Cold Chain Solutions

TOWERs Palette von passiven KryoTrans-Thermocontainern bietet eine Lösung, die die Gesamtfrachtkosten verringert. KryoTrans-Container sind nicht nur flexibel, sondern auch äußerst robust und basieren auf einem passiven System, das effektiv alle Risiken von menschlichen Fehlern eliminiert, wenn sie erst einmal konditioniert sind.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt

Nicola Ambler

nicola.ambler @ towercoldchain.com

0118 932 5000