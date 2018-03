AGC Biologics baut Kapazitäten seiner Anlage im kalifornischen Berkeley aus

Berkeley, Kalifornien (ots/PRNewswire) - AGC Biologics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der klinischen und kommerziellen Herstellung von therapeutischen Proteinen, gab heute bekannt dass es derzeit der größer werdenden Kapazität seiner Anlage im kalifornischen Berkeley einen 2000L-Einwegbioreaktor (Single-Use Bioreactor, SUB) hinzufügt.

Dieser neue 2000L-Einwegbioreaktor streicht das starke Engagement von AGC Biologics für ein substantielles und fortgesetztes Wachstum heraus, das mithilfe einer jeden der weltweit sechs Anlagen erreicht werden soll. Die Anlage im kalifornischen Berkeley alleine hat für eine Verdreifachung der Kapazität im Verlauf der letzten drei Jahre gesorgt, womit die Marktnachfrage befriedigt wird und jetzt auch eine Produktion von Zellkulturen in den Größenordnungen, die von 100 Liter bis 3000 Liter reichen, sowohl mithilfe von Einwegbioreaktoren als auch mit Bioreaktoren aus rostfreiem Stahl angeboten werden kann. Neben der cGMP-Produktion bietet die Anlage eine geeignete Zellbank-Produktion und -Lagerung.

Die wachsende Anlage von AGC Biologics in Berkeley ist Teil der dynamischen Life-Science-Gemeinschaft in Kalifornien (California Life Science, CASL) und befindet sich mitten in einem der weltweit größten Zentren der Biotech-Branche. Dabei ist die Anlage einzig und allein auf Projekte in der Frühphase ausgerichtet, mit Dienstleistungen und Angebotskapazitäten, die speziell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner Kunden eingeht. Das Expertenteam ist speziell ausgerüstet, um sämtliche Bedürfnisse von Projekten in der Frühphase abzudecken - von der Entwicklung bis zur Herstellung von Zelllinien. Der Standort in Berkeley kombiniert eine starke Branchenexpertise mit einer höheren Flexibilität und einer größeren Kapazität, um im hohen Maße beweglich blieben zu können. Dabei verfügt der Standort über die Fähigkeit, Herausforderungen anzugehen, innovative Lösungen zu entwickeln und sich an die wechselnden Anforderungen der Kunden schnell und präzise anzupassen.

Während die AGC Biologics-Anlage in Berkeley sich stark auf die Frühphasen-Produktion konzentriert, läuft der Betrieb, mithilfe der umfassenden Unterstützung durch jeden einzelnen Standort von AGC Biologics, innerhalb der globalen, integrierte Plattform von AGC Biologics. Diese strategische Struktur ermöglicht einen nahtlosen Übergang von der Frühphase hin zu einer kommerziellen Produktion, wobei hier die Partnerschaft mit einer einzigen Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO, Vertragshersteller und -entwickler) zum Einsatz kommt.

"Wir haben uns mit großer Sorgfalt ein erfahrenes Team zusammengestellt, das auf die einzigartigen Bedürfnisse der Kunden eingestellt ist, die sich bei der Entwicklung noch in einem frühen Stadium befinden", sagte Vy Nguyen, Standortleiter von AGC Biologics in Berkeley. "Wir werden auch weiterhin unsere Kapazitäten und Fähigkeiten ausbauen, um den vielfältigen Ausstattungen gerecht zu werden, die man auf dem Feld der Frühphasen-Produktion benötigt, und wir wissen die Gelegenheit zu schätzen, die sich ergibt, wenn man Unternehmen bei der Entwicklung der bahnbrechenden Behandlungen von morgen unterstützen darf."

Informationen zu AGC Biologics

AGC Biologics ist eine weltweit führende Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO, Vertragshersteller und -entwickler), die sich zum Ziel gesetzt hat, ihren Kunden und Partnern den bestmöglichen Service zu bieten. AGC Biologics ist durch die allmähliche Annäherung und Integration der Unternehmen Asahi Glass Company (AGC) Bioscience, Biomeva GmbH und CMC Biologics entstanden. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 850 Mitarbeiter. Das weitreichende Netzwerk erstreckt sich über drei Kontinente und hat cGMP-konforme Anlagen in Seattle im US-Bundesstaat Washington, in Berkeley in Kalifornien, in Kopenhagen in Dänemark, in Heidelberg in Deutschland sowie in Yokohama und Chiba in Japan.

AGC Biologics bietet fundierte Branchenkenntnisse und einzigartige, auf den Kundenbedarf zugeschnittene Dienstleistungen für die Scale-up- und cGMP-Herstellung von proteinbasierten Therapeutika, von der präklinischen bis zur kommerziellen Produktion für Säugetier- und mikrobielle Zellen. Das integrierte Dienstleistungsangebot umfasst die Entwicklung von Zelllinien und Bioprozessen, Formulierungen, analytische Tests, die Entwicklung und Konjugation von Antikörpermedikamenten, Zellbanking und -lagerung sowie die Proteinexpression - einschließlich des patentrechtlich geschützten CHEF1®-Expressionssystems für die Herstellung von Säugetierzellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.agcbio.com.

