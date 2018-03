Seven Pines Resort Ibiza - Das neue All-Suite Luxushotel auf der weißen Insel

Düsseldorf (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/122566/3884476

Gelegen am Rande eines Pinienwaldes an der Westküste Ibizas, entsteht zurzeit auf einer Fläche von 56.000 m² das neue Seven Pines Resort Ibiza, eine Symbiose aus ibizenkischem Flair und entspanntem Luxus, das im Mai 2018 eröffnet wird. Das Resort gehört zum Portfolio der 12.18. Unternehmensgruppe, die mit Jörg Lindner und Kai Richter als geschäftsführende Gesellschafter eine Vielzahl touristischer Immobiliengroßprojekte realisiert.

Das All-Suite-Resort, welches den Flair der Insel widerspiegelt und mit modernen Designs ergänzt, bietet seinen Gästen in 186 geräumigen Suiten maßgeschneiderten Luxus, Privatsphäre und eine wunderschöne Umgebung. Abgerundet wird das Angebot von Seven Pines durch außergewöhnliche Speisen und Getränke, ein umfassendes Spa- und Wellnessangebot und einen diskreten und persönlichen Service. Die hoteleigene Pershing-Yacht steht für Transfers und Charter zur Verfügung.

Die einzelnen Gebäude und Suiten des Seven Pines Resort werden durch weitläufige Gartenanlagen miteinander verbunden. Das Herz des Resorts bilden dabei die Pool-Suiten. Jede der Suiten ist mit eigener Terrasse oder Balkon und Swim-Up Pool ausgestattet. Der im Lagunen-Stil angelegte Pool bildet das Zentrum dieses privaten Resorts-im-Resort. Die Pool-Suiten können auch exklusiv für große Gruppen und Veranstaltungen gebucht werden. Ein Highlight direkt an den Klippen, mit atemberaubendem Blick auf den Sonnenuntergang, bilden die vier Cliff-Suiten mit jeweils zwei Schlafzimmern, privatem Garten und Pool - ideal für Freunde und Familien auf der Suche nach einem eigenen Paradies. Gäste der größeren Suiten können auf Wunsch einen privaten BBQ-Chef bestellen, der in den Gärten der Suiten ein privates Barbecue frisch zubereitet. Für ein noch festlicheres Ambiente können ebenfalls eine Bar und Barkeeper arrangiert werden.

In den hoteleigenen Restaurants erwarten die Gäste moderne, interaktive und offene Küchenkonzepte mit internationalen Zutaten. Das Restaurant The View ist zum Frühstück und à la Carte Dinner geöffnet. Mit einem einzigartigen Blick auf das glitzernde Meer können die Gäste hier kulinarische Köstlichkeiten genießen, die von Küchenchef Bijendra Yadav mit koreanischen Kochtechniken in asiatisch-mediterranen Stil zubereitet werden. Ideal, um entspannte Drinks und internationale Gerichte wie mediterrane Speisen mit arabischen und asiatischen Einflüssen zu genießen: der gemütliche Cone Club. Dieser ist von Mittag bis in die späten Abendstunden geöffnet. Große Gemeinschaftstische kreieren eine warme, vom Bohemian Lifestyle inspirierte Atmosphäre, die die Gäste dazu einlädt, einen entspannten Tag miteinander zu verbringen und von den internationalen Speisen und Aromen zu kosten.

Pure Seven, das Spa des Seven Pines Resort Ibiza, bietet auf einer Fläche von 1.500 m² Wellness der Extraklasse. Neben Dampfbad, Sauna, Kaltnebel und Wasserbetten werden den Besuchern zusätzliche Behandlungsmethoden wie ästhetische Medizin, Meditation und Yoga sowie Personal Trainings angeboten.

Von Tauchen bis Beach-Hopping, von gecharterten Yachtausflügen bis hin zu Restaurantreservierungen und Clubbuchungen, von besten Strandempfehlungen bis zu Privatjet-Arrangements, die ein unvergessliches ibizenkisches Erlebnis garantieren: Das Seven Pines Resort Ibiza bietet eine Vielzahl an außergewöhnlichen Ausflugsmöglichkeiten.

Multifunktionale Veranstaltungsflächen sowie Konferenz- und Banketträume mit Ozeanblick in Richtung Es Vedrà stehen für verschiedene Veranstaltungen zur Verfügung. Darüber hinaus bieten die flexiblen Gartenflächen mit Meerblick eine hervorragende Location für größere Gruppen, während die Klippen im Hintergrund einen unvergesslichen Schauplatz bilden. Das engagierte und erfahrene Team des Resorts hilft seinen Gästen bei der Organisation der Feierlichkeiten und koordiniert einen reibungslosen Ablauf.

Mit der resorteigenen App haben die Gäste die Möglichkeit, unbeschwert im Hotel zu navigieren und Reservierungen in allen Restaurants und im Spa vorzunehmen. Außerdem kann über die App angegeben werden, wann das Zimmer für den Housekeeping-Service verfügbar ist und Essen auf die Zimmer bestellt werden. Das Seven Pines Resort ist ganzjährig geöffnet. Die Preise variieren je nach Saison und Belegung. Die Gäste können das Resort ab etwa 590 Euro pro Nacht erleben.

www.7pines.com | @sevenpinesibiza | #7pines

Imagefilm: http://12-18.com/projects/ibiza#film

Hinweise für Redakteure:

Das Seven Pines Resort Ibiza wurde bereits während der Voreröffnungsphase Mitglied der Leading Hotels of the World.

Über die Eigentümer:

Fokus und Expertise der 12.18. Investment Management GmbH sind klar gesetzt: hochklassige Investments in einzigartige touristische Immobilienobjekte. Sechs außergewöhnliche Projekte mit einem Investmentvolumen von 234 Millionen Euro und mehr als 1.000 Mitarbeitern betreut das Unternehmen aktuell in Deutschland und Europa. 12.18. profiliert sich dabei durch die professionelle Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette: Von der ersten Standortbesichtigung und Wirtschaftlichkeitsberechnung über die weitere Planung, Konzeptionierung, Finanzierung und Ausführung eines Projekts bis hin zu Betrieb bzw. Vertrieb bietet das Unternehmen alles aus einer Hand.

Stammsitz der 12.18. Investment Management GmbH ist Düsseldorf. Der Firmenname setzt sich aus der Position des Anfangsbuchstabens der Nachnamen im Alphabet der beiden Geschäftsführenden Gesellschafter Jörg Lindner und Kai Richter zusammen. Im August 2016 wurde die 12.18. Hotel Management GmbH ausgegründet. Sie hat ihren Sitz in Berlin und verantwortet seither die strategische und operative Leitung der eigenen Hotelobjekte. Die ebenfalls zur Unternehmensgruppe gehörende 12.18. Vermögensmanagement GmbH ist für den Vertrieb der erworbenen Immobilien verantwortlich.

Rückfragen & Kontakt:

12.18. Ibiza Management GmbH

Maria Franken

Königsallee 2b

Düsseldorf / Germany

T. +49 (0)211 5808070

M. m.franken @ 12-18.com



Lottmann PR

Julia Rothausen/ Nicole Burggraf

Am Wehrhahn 100

40211 Düsseldorf

T. +49 211 498 488 12

M. j.rothausen @ lottmann-pr.de