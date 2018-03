16. und 17. März: Open Days an der FH Technikum Wien

Neben Beratung zum technischen Studium gibt es moderne Infrastruktur und aktuelle Projekte zu erleben.

Wien (OTS) - Am 16. und 17. März lädt die FH Technikum Wien zu den OPEN DAYS: Herzlich willkommen sind Studieninteressierte, aber auch all jene, die Österreichs einzige ganz auf Technik ausgelegte Fachhochschule kennen lernen wollen. Was wird geboten?



Studienberatung

12 Bachelor- und 18 Master-Studiengänge sind mit Infoständen vor Ort. Was ist ein duales Studium? Warum lernen Elektroniker Programmieren? Kann ich auch ohne Matura ein technisches Studium absolvieren? Wieviel Zeit verbringe ich im berufsbegleitenden Studium an der FH? Welche Zugangsvoraussetzungen brauche ich für den Einstieg ins Master-Studium? Diese und viele andere Fragen werden an beiden Tagen verlässlich beantwortet. Ebenfalls vertreten: die postgradualen Master-Lehrgänge der Technikum Wien Academy.

Open Labs

Ein praxisorientiertes Studium findet nicht nur im Hörsaal statt. An den Open Days öffnen sich deshalb auch die Türen vieler Labors: von Zellkulturtechnik über die digitale Fabrik bis hin zum Game Lab. Und in der „Project Kitchen“ finden kostenlose Lötworkshops für Einsteiger statt

Exklusive Führungen mit den Rektoren

Die drei Mitglieder des Rektorats führen persönlich durch die Fachhochschule.

Projekte

Interessante Projekte geben Einblick in den Studienalltag: vom optomechanischen Auge über die abstandsmessende Stereokamera bis hin zur Schussanalyse beim Tischfußball.

Freitag, 16.03., 10-18 Uhr & Samstag, 17.03., 10-14 Uhr

Höchstädtplatz 6, 1200 Wien (Freitag Shuttlebus zum zweiten Standort ENERGYbase)

Informationen: https://www.technikum-wien.at/opendays

Pressefotos: https://www.technikum-wien.at/opendays-pressefotos



Mehr zur FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien wurde gegründet, um Menschen für ein technisches Studium zu begeistern und auf die Nachfrage nach technischen Spitzenkräften in der Industrie zu reagieren. In den 23 Jahren ihres Bestehens hat sie 9000 Absolventinnen und Absolventen



