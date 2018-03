Agbioinvestor und Kynetec starten sigma(TM) Select

Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) - Agbioinvestor und Kynetec freuen sich über die Markteinführung ihres neuen Gemeinschaftsprodukts sigma(TM) Select, eine Softwareplattform für Marktstrategie, die erschwinglichen Zugang zu weltweiten landwirtschaftlichen Marktstudien bietet.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/649668/Agbioinvestor_Logo.jpg )

In sigma(TM) Select sind die globalen landwirtschaftlichen Marktforschungsdaten von Kynetec und die branchenführende Top-Down-Analyse von Agbioinvestor kombiniert. So ermöglicht das Tool Fachkräften im Pflanzenschutzsektor weltweit schnell und einfach Daten auf Regional-, Landes-, Pflanzen- und Wirkstoffebene sowie Marktanteile für die führenden Hersteller in diesen Märkten abzurufen.

"sigma Select ist bahnbrechend", kommentierte Fraser McDougall, Teilhaber bei Agbioinvestor. "Wir haben dieses Produkt soweit entwickelt, dass es in der Branche nahezu konkurrenzlos ist. Bei sigma Select geht es darum, das Leben unserer Kunden einfacher zu machen und ihnen Zugang zu einigen der qualitativ hochwertigsten und robustesten Daten für den Pflanzenschutzmarkt zu bieten. Wir haben verschiedene Währungsoptionen, die Sprachen Japanisch und Chinesisch, Trendinformationen sowie Support durch das Agbioinverstor-Team integriert. Und wir haben hier einen Weg gefunden, der diese Informationen Unternehmen zur Verfügung stellt, die maßgeschneiderte Marktforschungslösungen bisher als nicht realisierbar für sich hielten."

Die Plattform bietet Branchenfachkräften mit sigma Select ein Snapshot-Tool mit Daten von einem Jahr, oder sigma Select Plus, mit dem Nutzer Wirkstoffverkäufe über die letzten 5 Jahre analysieren können.

Garry Mabon, Partner bei Agbioinvestor und einer der führenden Analysten von sigma Select, erklärte: Die Unterstützung von sigma Select ist ein wesentlicher Bestandteil der Marktforschung von Kynetec, mit dem Nutzer auf einige der qualitativ hochwertigsten und robustesten Daten zugreifen können, die es im Pflanzenschutzmarkt gibt. Wir glauben, dass die Kombination dieser Forschung mit dem Wissen und der Erfahrung von Agbioinvestor sigma Select zu dem hochwertigsten von einem Hersteller angebotenen Marktanalysetool macht, das für die Pflanzenschutzbranche verfügbar ist."

Wenn Sie weitere Informationen oder einen Termin für eine Demo von sigma Select wünschen, schreiben Sie uns eine E-Mail an info @ agbioinvestor.com oder kontaktieren Sie uns auf

https://agbioinvestor.com/introducing-sigma-select/.

Informationen zu Agbioinvestor:

Agbioinvestor wurde 2017 gegründet und befasst sich mit Neuigkeiten und Analysen in den Bereichen Pflanzenschutz und landwirtschaftliche Biotechnologie. Die Teammitglieder verfügen zusammen über 40 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in den Bereichen Analyse und Management bei Phillips McDougall

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.agbioinvestor.com

Informationen zu Kynetec:

Kynetec ist das weltweit führende Marktforschungsunternehmen im Bereich Tiergesundheit und Landwirtschaft. Wir führen regelmäßig Marktforschungsprojekte in wichtigen Sektoren und Nischenbereichen in mehr als 70 Ländern durch.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.kynetec.com

Rückfragen & Kontakt:

Derek Oliphant +44(0)131-677-0267