Presseeinladung: Außenministerin Karin Kneissl empfängt türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu am 8. März 2018 in Wien

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 8. März 2018, empfängt Außenministerin Karin Kneissl ihren türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu zu Gesprächen im Außenministerium in Wien. Im Mittelpunkt des Treffens stehen die bilateralen Beziehungen. Weiteres Gesprächsthema wird u.a. die Lage in Syrien sein.

Wir laden interessierte Medienvertreter/innen herzlich ein, an der anschließenden Pressekonferenz teilzunehmen. Diese findet in deutscher und türkischer Sprache statt.

Wann: Donnerstag, 8. März, 11:45 Uhr – Um Eintreffen bis spätestens 11:30 Uhr wird gebeten!

Wo: BMEIA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien

Am Beginn der Gespräche besteht für TV- und Photojournalisten die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Photopoint. Dafür wird um Eintreffen bis 10:45 gebeten!

Bitte übermitteln Sie bis längstens 12:00 Uhr am Mittwoch, 7. März 2018, folgende Daten per E-Mail an: pk-anmeldungen @ bmeia.gv.at

Titel: Pressekonferenz BM Kneissl und türk. AM Çavuşoğlu am 8. März 2018

Vorname

Nachname

Medium

E-Mail Adresse

Sie werden außerdem darum ersucht, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vorzuweisen.

Rückfragen & Kontakt:

BMEIA

Presseabteilung

+43(0)501150-3320, F:+43(0)501159-213

abti3 @ bmeia.gv.at

http://www.bmeia.gv.at