UNHCR-Einladung zu Afghanistan-Vortrag

Wien (OTS) - Afghanistan ist seit vielen Jahren eines der größten Herkunftsländer von Flüchtlingen und Asylsuchenden weltweit. In Österreich wird in den letzten Monaten vermehrt kontroversiell über die Situation in Afghanistan diskutiert.

Die stellvertretende Leiterin von UNHCR-Afghanistan, Frau Aurvasi Patel, wird am 12. März in Wien über die aktuelle Situation in Afghanistan berichten und für Fragen zur Verfügung stehen.



Die aktuelle Situation in Afghanistan aus Sicht von UNHCR

Frau Aurvasi Patel, stv. Leiterin von UNHCR Afghanistan, berichtet über die aktuelle Situation im Land.



Die Veranstaltung ist in englischer Sprache ohne Übersetzung.



Bitte um Anmeldung bei Ruth Schöffl unter schoeffl @ unhcr.org bis Freitag, 9. März 2018.





Datum: 12.03.2018, 15:00 - 17:00 Uhr

Ort: Österreichische Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen, Eingang: kleine Tür unter Arkaden Ecke Reitschulgasse/Bräuner Str./Josefsplatz

Reitschulgasse 2/2. OG, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Ruth Schöffl MAS

Mail: schoeffl @ unhcr.org

Tel.: +43/1 26060 5307