VP-Olischar: Strengere Regelungen für Leihräder erster wichtiger Schritt

Von ÖVP Wien geforderte Regelungen umgesetzt – Gesamtkonzept nach wie vor ausständig

Wien (OTS) - „Das bisherige Chaos mit den Leihrädern in Wien scheint nun eingedämmt zu werden, endlich tut sich etwas. Nach monatelangen Diskussionen gibt es nun, wie bereits seit langem von uns als ÖVP Wien gefordert, konkrete Regelungen für die Anbieter. Das wird die Situation für die Wienerinnen und Wiener hoffentlich verbessern“, so ÖVP Wien Gemeinderätin Elisabeth Olischar anlässlich der aktuellen Berichterstattung.

Konkrete Spielregeln seien unabdingbar, damit das System der Leihräder in Wien endlich ohne Komplikationen funktionieren kann. Damit würden nun die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden, wenn Leihräder widerrechtlich oder verkehrsbehindernd abgestellt werden.

Die Einführung dieser strengeren Bestimmungen würde ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung sein. Was jedoch weiterhin fehle, sei ein vernünftiges und durchdachtes Gesamtkonzept, um diesen Fleckerlteppich, der sich in diesem Bereich breitgemacht hat, einzudämmen. „Hier sind das Verkehrsressort und die Mobilitätsagentur weiter aufgefordert, nachhaltige Verbesserungen im Sinne der Wienerinnen und Wiener herbeizuführen", so Olischar abschließend.

