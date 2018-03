FPÖ-Walter Rosenkranz: Gratulation an Kärntner Freiheitliche zu sensationellem Wahlerfolg!

Erste Runde der Landtagswahlen unter FP-Regierungsbeteiligung im Bund zeugt von toller Konsolidierung

St. Pölten (OTS) - „Ich gratuliere den Kärntner Freiheitlichen und ihrem Spitzenkandidaten LR Mag. Gernot Darmann zum heutigen sensationellen Erfolg. Die erste Runde der Landtagswahlen unter freiheitlicher Regierungsbeteiligung im Bund mit Zugewinnen für die FPÖ in Niederösterreich, Tirol und nun in Kärnten zeugt von einer tollen Konsolidierung, welche auf die bevorstehende Landtagswahl in Salzburg mit großer Vorfreude blicken lässt“, kommentiert FPÖ NÖ-Landesparteiobmann KO NAbg. Dr. Walter Rosenkranz das Ergebnis der Kärntner Landtagswahl.

