Vizekanzler Strache gratuliert Marcel Hirscher zum Rekordsieg im Gesamtweltcup

Wien (OTS) - Marcel Hirscher hat heute erneut Skigeschichte geschrieben und vorzeitig den siebten Sieg im Gesamtweltcup sichergestellt. Nach seinem Sieg im Slalom von Kranjska Gora, dem Salzburger auch in der Spezialwertung die kleine Kristallkugel beschert, kann Österreichs Ausnahmeskifahrer nicht mehr von der Konkurrenz eingeholt werden.

Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache gratuliert:

"Marcel Hirscher hat nach seiner schweren Verletzung in der Vorbereitungsphase heuer die beste Saison in seiner glanzvollen Karriere hingelegt. Mit zweimal Olympia-Gold, dem Rekordsieg im Gesamtweltcup und dem Gewinn der Spezialwertungen in Riesentorlauf und Slalom hat Marcel Hirscher abermals seine herausragende Stellung im Alpinen Skisport unter Beweis gestellt", so der Vizekanzler.

