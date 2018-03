Das XX Habanos Festival endet mit einem Gala-Abend, der den Zigarren von Partagás gewidmet ist

Während des Abends wurde die neue Línea Maduro von Partagás präsentiert

Die traditionelle Humidor-Auktion erzielte 1.485.000 Euro

Die Orishas lieferten die Musik für einen Abend, der dem 20. Jubiläum des Habanos Festivals den letzten Schliff verlieh

Der Schauspieler Demián Bichir, der 2012 als bester Schauspieler für den Oscar nominiert wurde, war auch unter den Gästen

Das XX Habanos Festival endet mit einem Gala-Abend - und zollt einer ganz bestimmten Edition, nämlich der für ihr 20. Jubiläum Tribut -für die weltbesten Tabakliebhaber aus mehr als 70 Ländern. Die neue Línea Maduro of Partagás wurde präsentiert, einschließlich zwei neuer Vitolas, charakterisiert durch ihr Maduro-Deckblatt.

Teilnehmer probierten die neue Maduro Nr. 2 (55 x 120mm) und Maduro Nr. 3 (50 x 145mm) Vitolas und auch die Maduro Nr. 1 (52 x 130mm), die zum ersten Mal im Jahr 2015 für La Casa del Habano und Habanos-Spezialisten präsentiert wurden und jetzt dem regulären Portfolio in dieser neuen Linie angehören. Ihre Maduro-Deckblätter verbessern durch extralange Fermentierung ihre Mischung in voller Stärke in Übereinstimmung mit dem tradionellen und intensiven Partagás-Aroma. Diese Habanos werden vollständig handgefertigt mit langem Filter aus speziell ausgewählten Blättern aus Pinar del Río*, Kuba*.

Der Gala-Abend bot Darbietungen von Künstlern wie Elain Morales, Yaser Manzano, Carlos Varela und Edesio Alejandro, Laritza Bacallao, Waldo Mendoza und Irene Rodríguez sowie Habana Compas.

Orishas, die international sehr angesehene kubanische Gruppe, erfreute alle Teilnehmer mit ihrem einzigartigen Rhythmus und ihrer musikalischen Qualität.

Das Habanos Festival endete mit der traditionellen Humidor-Auktion, auf der 7 Humidors versteigert und 1.485.000 Euro für das kubanische Gesundheitssystem erzielt wurden.

Die "Habanos Award"-Preise für 2017 wurden vergeben an: Franchesco Minetti, Kategorie: Kommunikation, Ercan Hazar, Kategorie: Business für den Aufbau des Habano-Zigarren-Markts in Österreich; Virginio Morales, Kategorie:Produktion.

Darius Namdar aus Großbritannien gewann die XVII. Edition des internationalen Habanosommelier-Wettbewerbs. Die Finalisten mussten einen praktischen Test durchführen, um eine Habana zu schneiden und anzuzünden und einen Verkostungstest mit verschiedenen passenden Getränken.

Die gewinnenden Aficionados des I. Habanos World Challenge waren Alexis Tsielepis und Raffi Der Gara Betian aus Zypern.

Diese spezielle 20. Jubiläumsausgabe des Habanos Festivals brachte über 2.200 Teilnehmer aus mehr als 70 Ländern zusammen.

